Marchan por la defensa de los DDHH de las personas LGBTIQ+

Destacando los colores del arcoíris, varias personas que integran la comunidad LGBTIQ+ se reunieron en la zona 4 capitalina este sábado, 27 de junio de 2026, para realizar una marcha en la que destacaron la defensa de sus Derechos Humanos (DDHH). Los organizadores publicaron una invitación a la actividad en sus redes sociales, invitando a celebrar con pastel y un brindis de cortesía.
Agregaron que la defensa de los DDHH de las personas LGBTIQ+ también se realiza como símbolo de amistad, paz y respeto. La caravana de integrantes arrancó a las 14:00 horas desde la 7a. avenida de la zona 4 capitalina, en un recorrido que prevé finalizar frente al Palacio Nacional de la Cultura.
Dentro de la marcha fue captado el exdiputado Aldo Dávila, quien habló por las personas LGBTIQ+ asegurando que en esta lucha "no están pidiendo derechos nuevos". Asimismo, cuestionó las recientes acciones de personajes católicos y de abogados evangélicos.
En ese sentido, Dávila cuestionó a los abogados, preguntándose si eran capaz de poner un amparo en favor de los niños en situación de calle o si solo actuaban para afectar su comunidad.
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Cuestiona acciones contra la comunidad LGBTIQ+
Según Dávila, estos grupos "quieren brillar cada año, a costa de afectarlos a ellos cada año". "Que alguien me diga si nuestra existencia les priva el trabajo; les priva respirar, les priva de amar", cuestionó el exparlamentario.
Durante la marcha se pudo apreciar carrozas con varias personas LGBTIQ+ quienes portaban banderas con los colores rojo, amarillo, celeste verde, azul y morado. Asimismo, otras pancartas destacaban los colores: blanco, rosa y celeste, de otra facción de la misma comunidad.
Los marchistas caminaron hacia la zona 1 de la Ciudad de Guatemala realizando bailes festivos y vistiendo de diferentes formas. En el recorrido se destacaron las "drag queen", quienes fueron el punto de atención en varias partes del recorrido.