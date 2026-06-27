IGSS reporta casi 6 mil casos de sarampión en sus afiliados

El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) reportó este sábado, 27 de junio de 2026, que en cinco meses registró un total de 5 mil 953 casos de sarampión entre sus afiliados, por lo que intensificó su campaña de vacunación. Asimismo, la entidad de salud incrementó sus acciones de vigilancia epidemiológica en todo el país.
Según un reporte oficial del seguro social, "tras cinco meses del inicio del brote de sarampión en Guatemala, los departamentos más afectados empezaron a presenciar un aplazamiento de la curva de contagios, mientras el resto sigue teniendo un incremento pronunciado".
El IGSS aseguró que solo en esa institución, han registrado 5 mil 953 casos positivos, a solo siete de ubicar la cifra en 6 mil contagiados. "El doctor Oscar Donis, jefe de Epidemiología, indicó que después de una actividad religiosa que diseminó el virus en la región, todos los departamentos del país han reportado casos y por ello, han incrementado las medidas de vigilancia", aseguró la entidad.
El galeno explicó que, en enero el crecimiento de los casos fueron los esperados de un brote; sin embargo, en febrero y marzo hubo una tendencia al alza bastante evidente. "De los 50 a 80 casos que veíamos a diario, comenzamos a tener de 200 a 300 casos al día", explicó.
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Destacan acciones en contra del sarampión
El IGSS atribuyó al trabajo de vacunación e intervención en comunidades, que los departamentos más afectados, que son Sololá y Guatemala, empiecen a aplanar la curva de contagios, porque el número de contagios se mantiene constante y no reporta alzas.
"La capital es uno de los lugares donde más se está administrando la vacuna, ya que entre el 65 y 67 por ciento de los casos se estaba presentando aquí", afirmó el galeno citado por un comunicado del IGSS.
El IGSS añadió que a la fecha ha realizado 7 mil 870 pruebas realizadas, 5 mil 953 casos positivos y 592 casos descartados. "En total han sido hospitalizados 201 pacientes con sarampión, es decir, el 3.4% del total confirmado; 118 pacientes se encuentran bajo monitoreo y 83 ya fueron dados de alta médica", informó el IGSS.
"Recordemos que desde 1997 no teníamos casos, por lo que se puede decir que es una enfermedad nueva. Esto ha obligado a educar a los médicos y enfermeras sobre el sarampión para que puedan proporcionar las medidas preventivas a los pacientes y evitar que haya diseminación del virus. Toda vez que el paciente implemente las medidas sugeridas vamos a poder controlar un poco más la enfermedad", agregó el especialista.
El galeno también indicó que, desde el inicio del brote, se instruyó a las unidades médicas del IGSS para que pongan en apresto su capacidad e insumos para brindar la atención ambulatoria, principalmente a los pacientes que pudieran complicarse.