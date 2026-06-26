AmCham considera “clave” aprobar la Ley del Sistema Portuario Nacional

La Cámara de Comercio Americana en Guatemala (AmCham) a través de un comunicado consideró "clave" la aprobación de la Ley del Sistema Portuario Nacional, para la modernización del Sistema Portuario Nacional.
"La modernización del Sistema Portuario Nacional constituye una reforma estratégica para fortalecer la competitividad del país. Los puertos son infraestructura crítica para el comercio exterior, las cadenas de suministro y la atracción de inversión, por lo que contar con un marco legal moderno y eficiente contribuirá a reducir costos logísticos, agilizar operaciones y consolidar a Guatemala como un destino más competitivo para el comercio y la inversión en los mercados globales.", indicó AmCham a través dle un comunicado.
La organización también reconoció el proceso de discusión que se desarrolla en el Congreso de la República de Guatemala y consideró importante que las enmiendas que se incorporen durante el análisis mantengan los objetivos fundamentales de la iniciativa: fortalecer la institucionalidad del Sistema Portuario Nacional; brindar certeza jurídica para promover inversiones de largo plazo; garantizar altos estándares de seguridad portuaria y; establecer una adecuada delimitación de competencias que favorezca una gestión eficiente y especializada.
Agregó que es indispensable contar con reglas claras, estabilidad jurídica y mecanismos que permitan atraer capital, tecnología y experiencia para desarrollar la infraestructura que el país necesita.
"Es indispensable generar una mayor certeza jurídica que dé confianza a los inversionistas nacionales e internacionales. Asimismo, una legislación moderna puede contribuir al fortalecimiento de la transparencia, mejorar la trazabilidad de las operaciones y reforzar los controles para combatir el contrabando y otras actividades ilícitas, aspectos que fortalecen la integración de Guatemala en el comercio internacional", indicó.
AmCham Guatemala añadió que la Ley permitirá generar impactos positivos para el país, entre ellos una mayor competitividad logística, la reducción de tiempos y costos para el comercio exterior, el incremento de la inversión en infraestructura estratégica, la generación de empleo y mejores condiciones para aprovechar las oportunidades derivadas del nearshoring y del crecimiento del comercio internacional.
Con información de Dayana Rashon, Emisoras Unidas, 89.7*