 Motorista muere en ataque armado en Chinautla

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Motorista muere en ataque armado en Chinautla

El hecho de violencia ocurrió en Santa Marta II.

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Motorista fallecido tras ataque armado en colonia Santa Marta II, Chinautla., Bomberos Voluntarios
Motorista fallecido tras ataque armado en colonia Santa Marta II, Chinautla. / FOTO: Bomberos Voluntarios
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Un hombre murió como consecuencia de un ataque armado registrado en horas de la madrugada de este martes, 30 de junio, en un sector de la colonia Santa Marta II, en el municipio de Chinautla, Guatemala.

De acuerdo con el reporte de los Bomberos Voluntarios, al llegar al lugar localizaron a un hombre en estado inconsciente que permanecía sobre la vía pública. Al evaluarlo, confirmaron que presentaba múltiples heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego y ya no contaba con signos vitales.

Según la información preliminar, la víctima se conducía a bordo de una motocicleta cuando fue atacada por desconocidos, quienes posteriormente huyeron del lugar. El vehículo de dos ruedas fue hallado a algunos metros de donde estaba el cuerpo.

Hasta el momento, la persona fallecida no ha sido identificada por las autoridades, solo se conoció que tiene aproximadamente 30 años de edad.

Los agentes de la Policía Nacional Civil se presentaron para dar seguimiento a la emergencia y cerraron el área para que fiscales del Ministerio Público pudieran realizar las diligencias correspondientes e iniciar la investigación para esclarecer el hecho.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

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