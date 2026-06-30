 Desfile del Día del Ejército: Recorrido y rutas alternas

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Desfile del Día del Ejército: Recorrido y rutas alternas

Para este 30 de junio está programado el desfile que saldrá desde la avenida Las Américas y avanzará también sobre la avenida Reforma.

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Desfile del Día del Ejército de Guatemala 30-06-2024 009,
Desfile del Día del Ejército de Guatemala 30-06-2024 009 / FOTO:
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En el marco de la celebración del Día del Ejército, este martes 30 de junio se llevará a cabo el desfile militar en la Ciudad de Guatemala, el cual recorrerá diferentes calles y avenidas. Esta actividad impactará en el tránsito, por lo que las autoridades compartieron detalles sobre el recorrido que tendrá y las vías alternas que pueden ser utilizadas.

Desde las 06:30 de la mañana se informaba sobre el inicio de la concentración frente al monumento a Juan Pablo II, a donde se presentaron elementos del Ministerio de la Defensa Nacional que se preparaban para ser parte de este tradicional recorrido que se realiza anualmente.

Según la información difundida sobre el evento, el desfile saldrá a las 08:00 horas desde el Monumento Juan Pablo II, ubicado al final de la avenida Las Américas, en la zona 14 capitalina. Está previsto que avance por ese tramo, pasando por la Plaza del Obelisco y atravesando toda la Avenida Reforma, hasta llegar a la sede del Ministerio de la Defensa y Tribuna Militar.

Los equipos de las fuerzas castrenses recorrerán ese sector de la Ciudad de Guatemala, mostrando las distintas especialidades y unidades que la conforman. A la vez que se realizan prácticas aéreas que pueden ser apreciadas por la ciudadanía.

Rutas alternas

Amílcar Montejo, director de comunicación de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina, expuso que las actividades relacionadas con el Día del Ejército podrían finalizar hasta después del mediodía.

Esta situación tendría un impacto en la circulación vehicular, por lo que el funcionario compartió las rutas alternas que pueden ser utilizadas:

  • Conexión de avenida Hincapié para colonia Santa Fe, COMBEX y Aeropuerto.
  • 15 avenida zona 13 para 7 avenida zona 9.
  • Avenida Hincapié hacia bulevar Liberación zona 13.
  • Boca del Monte para Santa Catarina Pinula.
  • Villa Canales para la VAS.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

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