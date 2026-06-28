Día del Ejército: Así será el desfile de las fuerzas armadas

El Ejército de Guatemala celebrará su día desarrollando un desfile en el que mostrará habilidades, equipo y destrezas, el próximo martes 30 de junio de 2026. Los organizadores compartieron que el recorrido se iniciará desde el Monumento al Papa Juan Pablo II y finalizará en la Tribuna Militar, en donde se realizarán varios actos conmemorativos.
Según la programación, el recorrido de los pelotones y distintas unidades de las fuerzas armadas se iniciará a las 8:00 horas, aunque el movimiento de personas empezará más temprano, según las autoridades de tránsito.
El vocero vial de la Municipalidad de Guatemala, Amílcar Montejo, consideró que los participantes del Desfile del Día del Ejército empezarán a llegar a las 6:00 horas en este lugar. "Muchas instituciones, especialmente del Ejército, estarán ubicadas en la Avenida de Las Américas, frente al monumento a Juan Pablo II", destacó el comunicador.
En sus canales oficiales, el Ejército de Guatemala compartió que el recorrido se realizará en la Avenida de las Américas, pasando por la Plaza del Obelisco y atravesando toda la Avenida Reforma, hasta llegar a la sede del Ministerio de la Defensa y a la Tribuna Militar.
En otras noticias: La PNC informó que está realizando varios operativos de prevención, para evitar carreras clandestinas en las carreteras.
Rutas alternas por el Desfile del Día del Ejército
"Oportunamente le estamos informando para que usted haga uso de las conexiones desde la Avenida Hincapié", aseguró Montejo al referirse a una de las rutas alternas, especialmente para quienes viajan desde Boca del Monte hacia la Colonia Santa Fe, o viceversa. Montejo agregó que, de esta manera, los usuarios de la vía pasarán por la Colonia Aurora, apareciendo hasta el Aeropuerto Internacional La Aurora.
Asimismo, el experto indicó que también se podrá hacer uso de la Avenida Hincapié, desde la 15 avenida de la zona 13, hasta el sector del Bulevar Liberación y así llegar al Reloj de Flores. Montejo agregó que "en todos estos tramos habrá agentes de la Policía Municipal de Tránsito, dirigiendo el flujo vehicular".
Montejo subrayó que se debe considerar que estos eventos podrían finalizar hasta después del mediodía.
La actividad de este día es desarrollada por las fuerzas armadas para conmemorar y rendir honores al movimiento militar de 1871 que implicó una transformación política, social y económica para el país. Este evento histórico también es conocido como una reforma liberal que lideraron los generales Miguel García Granados y Justo Rufino Barrios.
Según lo establece el artículo 127 del Código de Trabajo, el 30 de junio es un asueto nacional, que representa un descanso obligatorio y con goce de salario para los trabajadores del sector privado. Sin embargo, la Ley del Turismo establece que este descanso se traslade para el día lunes, para beneficiar el turismo interno.
Cabe destacar que este año se celebra el 155 aniversario de la Gesta Revolucionaria de 1871 y Día del Ejército de Guatemala.
Con información de la periodista Karla Marroquín de Emisoras Unidas 89.7 FM.