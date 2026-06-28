Carreras clandestinas: Hacen operativos en diferentes rutas

La Policía Nacional Civil (PNC) aseguró este domingo, 28 de junio de 2026, que realiza operativos para prevenir carreras clandestinas y accidentes de tránsito en los sectores de San Lucas Sacatepéquez y Antigua Guatemala. La entidad informó que tiene varios puestos de control, entre ellos uno que ejerce la comisaría 74 y agentes del Departamento de Tránsito de la PNC.
La entidad policial aseguró que las acciones se hacen como parte de las acciones preventivas para fortalecer la seguridad vial y prevenir hechos de tránsito. Asimismo, revelaron que durante los procedimientos verifican que los conductores de motocicletas porten su documentación en regla.
La PNC subrayó que las acciones en este lugar se realizan con el fin de evitar carreras clandestinas. En uno de los puestos de registro, se pudo observar que los policías hacen un registro minucioso en los conductores de motocicletas para evitar que porten algún tipo de ilícito.
Cabe resaltar que en uno de los operativos, los agentes ocuparon el carril derecho, para detener los vehículos que abusan de la velocidad en estos sectores, como parte de las carreras clandestinas en esa ruta. El procedimiento de la PNC incluye una revisión de licencia, tarjeta de circulación y constancia del pago del impuesto de circulación de vehículos 2026, entre otros.
En otras noticias: El trabajador de una compañía aseguradora fue capturado en el kilómetro 30.5 de la ruta Interamericana, tras un accidente vial.
Motoristas heridos por posible carrera clandestina
Bomberos Voluntarios confirmaron que durante la mañana de este domingo, 28 de junio de 2026, atendieron a dos motoristas que cayeron de sus vehículos en la carretera Interamericana. En las imágenes se puede apreciar que al menos uno de los vehículos de dos ruedas es de alta cilindrada.
Por estos casos surgió un video en el que se ve que uno de los motoristas se cayó de su vehículo después de una curva, luego de rebasar a alta velocidad a otros dos motoristas que ocupaban los carriles derecho e izquierdo.
Los cuerpos de rescate confirmaron que uno de los percances ocurrió en la pista que conduce con dirección al occidente del país. Por el momento no se ha confirmado si estos motoristas participaban en alguna de las carreras clandestinas que se organizan los domingos, pero las autoridades investigan para confirmar el tema.