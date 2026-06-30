Incendio destruye restaurante en Petén; pérdidas superan los Q300 mil

Un incendio de grandes proporciones consumió un restaurante en el municipio de San Benito, Petén. Elementos de los Bomberos Voluntarios desplegaron varias unidades para controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara hacia viviendas cercanas.
De acuerdo con el reporte de la institución, durante las labores de combate al siniestro fueron utilizados más de 9 mil 700 galones de agua, lo que permitió sofocar el incendio tras varios minutos de intenso trabajo.
Los propietarios del establecimiento estimaron que las pérdidas materiales en más de Q300 mil debido a los daños ocasionados por el fuego en la estructura, mobiliario y demás bienes del negocio.
Las autoridades no reportaron personas heridas a consecuencia del incendio. Asimismo, se desconocen las causas que originaron el siniestro.