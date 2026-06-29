 Atacan a dos adolescentes en zona 6

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Atacan a dos adolescentes en zona 6

Los dos menores de edad fueron trasladados al Hospital General San Juan de Dios.

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Bomberos trasladaron a los adolecentes al Hospital General San Juan de Dios. , Foto Bomberos Municipales
Bomberos trasladaron a los adolecentes al Hospital General San Juan de Dios. / FOTO: Foto Bomberos Municipales
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La tarde de este lunes 29 de junio se registró un ataque armado en contra de dos adolescentes en la zona 6 capitalina. 

Los dos adolescentes, de 14 y 15 años de edad, sufrieron heridas de bala, durante un ataque armado registrado en la 23 avenida y 21 calle, Proyectos 4-10, zona 6 de la Ciudad de Guatemala.

De acuerdo con información de Bomberos Municipales, ingresaron múltiples llamadas a la línea de emergencia 123, alertando sobre varias personas heridas por proyectil de arma de fuego en el sector.

Al llegar al lugar, paramédicos del casco rojo brindaron atención prehospitalaria a las dos víctimas. El adolescente de 15 años presentaba heridas de bala en las extremidades inferiores, mientras que el joven de 14 años sufrió una herida por proyectil de arma de fuego en la pierna derecha.

Tras ser estabilizados en la escena, ambos fueron trasladados hacia la emergencia del Hospital General San Juan de Dios, donde quedaron bajo atención médica especializada.

Elementos de la Policía Nacional Civil acordonaron el área e iniciaron las diligencias de investigación. Hasta el momento, se desconocen los motivos del ataque y la identidad de los responsables, por lo que las autoridades continúan con las pesquisas para esclarecer el hecho.

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Dos personas también resultaron heridas tras el hecho de violencia.

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