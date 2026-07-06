 Caso de señalada de simular embarazo vuelve a etapa inicial

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Caso de mujer señalada de simular embarazo vuelve a etapa inicial

Evelyn Yesenia Juárez Pérez, quien aseguró haber dado a luz en el IGSS de Escuintla, estaba a la espera del inicio del juicio en su contra.

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Ministerio Público estableció que no existió desaparición de un bebé. , Cortesía
Ministerio Público estableció que no existió desaparición de un bebé. / FOTO: Cortesía
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El Ministerio Público confirmó este lunes, 6 de julio, que la Sala Regional Mixta de Apelaciones de la Corte de Apelaciones del departamento de Escuintla ordenó retrotraer el proceso y dejar sin efecto lo actuado hasta ese momento en el caso que se sigue contra Evelyn Yesenia Juárez Pérez, señalada de fingir un embarazo y parto.

La decisión surgió debido a una apelación interpuesta por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), con el propósito de constituirse como querellante adhesivo dentro del proceso, la cual fue declarada con lugar por los magistrados.

En ese sentido, se ordenó retrotraer el proceso y dejar sin efecto lo actuado hasta ese momento, por lo que el caso deberá retomarse desde su etapa inicial. En ese sentido, la audiencia de primera declaración fue programada para el 20 de julio 2026, a las 12:30 horas.

Hace unos meses, Juárez Pérez ya había sido enviada a juicio por los delitos de suposición de parto y simulación de delito y se tenía previsto que este mes se iniciara el mismo.

Descartan desaparición de bebé en el IGSS de Escuintla

La evaluación médico forense practicada por el INACIF concluyó que la denunciante no presenta signos clínicos de embarazo previo, con prueba de embarazo negativa.

MP descarta desaparición de bebé

El Ministerio Público informó el año pasado que tras las diligencias desarrolladas por la denuncia presentada el 28 de agosto de 2025 se descartó la existencia, desaparición o secuestro de un recién nacido en el Hospital del IGSS de Escuintla.

La denuncia se originó tras señalarse la presunta desaparición de un bebé concebido por Evelyn Yesenia Juárez Pérez. Sin embargo, las investigaciones preliminares permitieron establecer que los videos de vigilancia del hospital muestran que esta persona ingresó la noche del 27 de agosto en aparente estado de gestación y salió horas después con vestimenta distinta, sin evidenciar signos de embarazo.

"El libro de ingresos y egresos del hospital revela que la señora no registró ingreso al área de maternidad para recibir atención médica. La evaluación médico forense practicada por el Inacif concluyó que la señora no presenta signos clínicos de embarazo previo, con prueba de embarazo negativa", agregó la fiscalía en ese momento.

También señaló que se tomaron declaraciones testimoniales, se documentaron las diligencias correspondientes y se inició el proceso para la evaluación psicológica de Juárez. De igual forma, la entidad continúa con las investigaciones para deducir alguna posible responsabilidad penal por la simulación de delito.

* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7

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