Vecinos de Escuintla anuncian manifestación por "bebé desaparecida"

Líderes comunitarios y vecinos de Escuintla anunciaron que realizarán una caminata pacífica el próximo lunes 8 de septiembre del presente año, por la supuesta desaparición de un bebé en el Hospital del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) de Escuintla, pese que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) estableció que la mujer que denunció la desaparición no estuvo embarazada.
Los inconformes se concentrarán en el sector de la playa de la aldea Monterrico a partir de las 6:00 A.M. del próximo lunes 8 de septiembre.
El objetivo de la manifestación es para exigir justicia y transparencia de los entes encargados en la investigación.
Los organizadores agregaron que será una manifestación pacífica, no tomaran instalaciones, ni escándalos en ningún lado, el principal objetivo es para exigir justicia.
Además, dicen que esperan que participen varias personas de al menos 10 comunidades y esperan ser escuchados, además harán un plantón en el seguro social de avenida Centro América en Escuintla.
La semana pasada, el Ministerio Público (MP) informó que tras las diligencias desarrolladas por la denuncia presentada el 28 de agosto de 2025 en el Hospital del IGSS de Escuintla, se descartó la existencia, desaparición o secuestro de un recién nacido en dicho centro asistencial.
La denuncia se originó tras señalarse la presunta desaparición de un bebé concebido por Evelyn Yesenia Juárez Pérez. Sin embargo, las investigaciones preliminares permitieron establecer que los videos de vigilancia del hospital muestran que esta persona ingresó la noche del 27 de agosto en aparente estado de gestación y salió horas después con vestimenta distinta, sin evidenciar signos de embarazo.
"El libro de ingresos y egresos del hospital revela que la señora no registró ingreso al área de maternidad para recibir atención médica. La evaluación médico forense practicada por el Inacif concluyó que la señora no presenta signos clínicos de embarazo previo, con prueba de embarazo negativa", agregó la fiscalía.
Agregó que se tomaron declaraciones testimoniales, se documentaron las diligencias correspondientes y se inició el proceso para la evaluación psicológica de Juárez. De igual forma, la entidad continúa con las investigaciones para deducir alguna posible responsabilidad penal por simulación de delito.
Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas, 89.7*