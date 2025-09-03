Gobernación rechaza intento de interferencia política en las labores de seguridad

Luego que el Ministerio Público (MP) responsabilizó al Ejecutivo de garantizar la vida, integridad y seguridad de toda la población, incluyendo al personal del Ministerio Público, el Ministerio de Gobernación rechazó cualquier interferencia política en sus labores de seguridad y recordó que la Fiscalía ya goza de un número importante de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
El MP dio a conocer que su personal ha recibido múltiples amenazas después de que la fiscal general, Consuelo Porras, reveló que se tenía en desarrollo una serie de investigaciones relacionadas con el narcotráfico.
"Hemos exigido al Ministerio de Gobernación el cumplimiento pleno de su deber constitucional de brindar protección a quienes enfrentan la criminalidad con valor y legalidad", detalló el comunicado del Ministerio Público.
"El Ministerio de Gobernación rechaza cualquier intento de interferencia política en las labores de seguridad pública. En el Ministerio de Gobernación actuamos conforme al mandato constitucional y les recordamos que la protección del personal del Ministerio Público es una responsabilidad compartida. Además, el Ministerio Público actualmente ya tiene asignados un número importante de agentes de la Policía Nacional Civil.", manifestó el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez.
El ministro de Gobernación agregó que el Gobierno sabe lo que es recibir amenazas de distintos niveles y tipos. "A pesar de ello, asumimos con determinación nuestro papel en la lucha contra criminales organizados y seguiremos trabajando sin descanso por la seguridad de los guatemaltecos de bien. Si el Ministerio Público necesita apoyo puntual de seguridad adicional para cumplir con sus funciones, que lo solicite formalmente y con gusto se les atiende. Guatemala necesita instituciones que den resultados, no excusas.", agregó.
Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas, 89.7*