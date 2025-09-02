Caso de supuesta desaparición de bebé cambia de fiscalía

Las autoridades continúan dando seguimiento a la denuncia relacionada con la supuesta desaparición de un recién nacido en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) de Escuintla. Diferentes instituciones relacionadas con la investigación y la atención a la niñez en el país se han involucrado en este proceso.
La Procuraduría General de la Nación (PNC) anunció este martes 2 de septiembre que fue activada la alerta Alba Keneth número 4403-2025 por el caso del recién nacido; sin embargo, en este caso no se generará boletín, debido a la poca información con la que se cuenta.
No obstante, las instituciones que conforman la Coordinadora Nacional del Sistema de Alerta, de acuerdo con la institución, están trabajando de manera coordinada para la posible localización del neonato.
La activación se dio tras la citación que se llevó a cabo en el Congreso de la República con integrantes de la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) para profundizar en la información sobre la presunta desaparición.
MP descarta desaparición de bebé
La semana pasada, el Ministerio Público (MP) informó que tras las diligencias desarrolladas por la denuncia presentada el 28 de agosto de 2025 en el Hospital del IGSS de Escuintla, se descartó la existencia, desaparición o secuestro de un recién nacido en dicho centro asistencial.
La denuncia se originó tras señalarse la presunta desaparición de un bebé concebido por Evelyn Yesenia Juárez Pérez. Sin embargo, las investigaciones preliminares permitieron establecer que los videos de vigilancia del hospital muestran que esta persona ingresó la noche del 27 de agosto en aparente estado de gestación y salió horas después con vestimenta distinta, sin evidenciar signos de embarazo.
"El libro de ingresos y egresos del hospital revela que la señora no registró ingreso al área de maternidad para recibir atención médica. La evaluación médico forense practicada por el Inacif concluyó que la señora no presenta signos clínicos de embarazo previo, con prueba de embarazo negativa", agregó la fiscalía.
Agregó que se tomaron declaraciones testimoniales, se documentaron las diligencias correspondientes y se inició el proceso para la evaluación psicológica de Juárez. De igual forma, la entidad continúa con las investigaciones para deducir alguna posible responsabilidad penal por simulación de delito.
Caso cambia de Fiscalía
El Ministerio Público informó hoy que el caso del supuesto bebé desaparecido cambió de fiscalía después de que se determinó que la persona señalada no se encontraba embarazada ni había presentado parto o aborto espontáneo en los últimos meses.
La investigación fue iniciada por la Agencia Fiscal de la Mujer, en Escuintla, por estar relacionada con un menor. Posteriormente, tras las diligencias realizadas, el expediente pasó a la Fiscalía de Distrito de Escuintla.
* Con información de Karla Marroquín y Estela Noj, Emisoras Unidas 89.7