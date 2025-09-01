 Mujer que denunció desaparición de bebé se sometió a una esterilización quirúrgica hace 10 años
Mujer que denunció desaparición de bebé se sometió a una esterilización quirúrgica hace 10 años

Con el consentimiento de su pareja y de forma voluntaria la mujer que aseguró haber dado a luz a un bebé que supuestamente desapareció, se sometió a una cirugía anticonceptiva, hace 10 años.

Citación de diputados de la UNE., Foto Congreso
Citación de diputados de la UNE. / FOTO: Foto Congreso

Durante la citación que diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) realizaron a las autoridades del Hospital del instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS)Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), Procuraduría General de la Nación (PGN), por la supuesta desaparición de un bebé, las autoridades revelaron que la denunciante se sometió voluntariamente a una cirugía hace 10 años para evitar concebir nuevamente. 

Franco Marcenaro, director del IGSS de Escuintla, indicó que Evelyn de Díaz, quien denunció la supuesta desaparición de un bebé, se sometió en 2013 a una operación anticonceptiva.

El funcionario indicó que en los registros con que cuenta el hospital se pudo establecer que en 2013, la paciente ingresó para practicarse de manera voluntaria una cirugía de Oclusión Tubaria Bilateral (OTB), "Con su patología descrita de las trompas uterinas que se mandan en ese momento a la parte de patología con la firma de autorización de ella, donde solicita realizarse dicho procedimiento." indicó Franco Marcenaro.

El director del IGSS aclaró que en la hoja de firma de solicitud voluntaria, también se incluye la firma el esposo.

El Ministerio Público (MP) informó que tras la evaluación médico forense practicada por el Inacif se estableció que la mujer que denunció la supuesta desaparición de un bebé en el Hospital del IGSS de Escuintla, no estuvo embarazada, por lo que no existió tal robo o desaparición.

La evaluación médico forense practicada por el INACIF concluyó que la mujer denunciante no presenta signos clínicos de embarazo previo, con prueba de embarazo negativa

Tras las diligencias desarrolladas por el Ministerio Público en seguimiento a la denuncia presentada el 28 de agosto pasado, en el Hospital del IGSS de Escuintla, se descarta la existencia, desaparición o secuestro de un recién nacido en dicho centro asistencial.

Dan seguimiento a supuesta desaparición de bebé en el IGSS

Los diputados de la bancada UNE citaron a funcionarios y a la mujer que sin estar embarazada denunció la desaparición de un supuesto bebé.

