 Hospital del IGSS de Escuintla denuncia amenaza de atentados
Hospital del IGSS de Escuintla denuncia amenaza de atentados

Autoridades de este centro asistencial anunciaron medidas como respuesta a los que definieron como amenazas de atentados.

El IGSS de Escuintla denunció que ha recibido amenazas de atentados., Comunicación Social del IGSS.
El IGSS de Escuintla denunció que ha recibido amenazas de atentados. / FOTO: Comunicación Social del IGSS.

El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) denunció en un comunicado que ha estado recibiendo amenazas de atentados en su sede del departamento de Escuintla. Ante esas circunstancias, las autoridades decidieron que este lunes 1 de septiembre, los pacientes que ingresen a la emergencia del hospital sean trasladados y atendidos en el Hospital Nacional de Escuintla.

La misiva emitida este domingo 31 de agosto de 2025 inicia indicando que el Hospital del IGSS ubicado en el departamento de Escuintla tomó medidas, "Ante las amenazas recibidas de posibles atentados que pueden poner en riesgo la seguridad de nuestros afiliados, personal médico, personal administrativo e instalaciones del Hospital".

La entidad añadió que, como consecuencia, "se toma la decisión, de manera preventiva, que el día lunes 1 de septiembre los pacientes que ingresen por emergencia serán referidos y atendidos en el Hospital Nacional de Escuintla".

Asimismo, se comunica que las visitas a pacientes en los encamamientos quedan suspendidas hasta nuevo aviso. La atención de los pacientes que se encuentran hospitalizados, está garantizada por medio del rol de turnos de nuestro personal", argumentaron.

Piden comprensión a los afiliados

"El Instituto continúa en apresto y con toda la disposición de seguir brindando apoyo a las autoridades encargadas de la investigación", agregó el IGSS.

El IGSS agradeció la "comprensión de sus afiliados, pensionados y beneficiarios", y reafirmó su compromiso de garantizar servicios médicos con calidad, profesionalismo y seguridad.

La información oficial sobre el restablecimiento de los servicios será comunicada oportunamente a través de nuestras plataformas digitales", finalizaron.

