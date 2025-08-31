 Embajador de la UE en Guatemala deja su cargo
Nacionales

Embajador de la UE en Guatemala deja su cargo satisfecho por la defensa de la democracia

El diplomático admite preocupación por Guatemala en 2026, año clave por la elección de fiscal general, magistrados del TSE y de la Corte de Constitucionalidad.

Compartir:
El embajador de la Unión Europea en Guatemala, Thomas Peyker, habla durante una entrevista con EFE el 14 de agosto de 2025, en Ciudad de Guatemala (Guatemala), EFE/ Mariano Macz
El embajador de la Unión Europea en Guatemala, Thomas Peyker, habla durante una entrevista con EFE el 14 de agosto de 2025, en Ciudad de Guatemala (Guatemala) / FOTO: EFE/ Mariano Macz

El embajador de la Unión Europea en Guatemala, Thomas Peyker, concluyó este mes su período en el cargo con la satisfacción de haber "logrado apoyar en salvar la democracia" del país centroamericano durante las elecciones de 2023 y la investidura de Bernardo Arévalo de León en enero de 2024.

El diplomático austriaco de 63 años indicó en una entrevista con EFE que en sus cinco años en Guatemala encontró "muchos retos", pero "también mucha alegría, porque hemos logrado apoyar en salvar la democracia" contra "una institución (Ministerio Público) que quería construir una narrativa de fraude electoral" inexistente.

Peyker recordó que en la toma de posesión de Arévalo de León, el 14 de enero de 2024, la ceremonia de investidura debía realizarse a las dos de la tarde y finalmente arrancó después de la media noche ante las amenazas del Ministerio Público (Fiscalía).

Bastante  "claros" los intereses de ciertos sectores, según Peyker

En opinión del embajador, ese día todos los miembros presentes de la comunidad internacional "nos hemos encontrado en el hotel, en una de las habitaciones, para realizar una declaración conjunta bastante fuerte" que, desde su perspectiva, fue trascendental para "debilitar la resistencia" contra Arévalo de León.

Y al final logramos unirnos y hablar con una sola voz: no solo la Unión Europea, no solo Estados Unidos, no solo los países Latinoamericanos, sino todos juntos", expone Peyker.

El abogado de nacionalidad austriaca, que inició en 2020 su paso por Guatemala como embajador, no considera al país centroamericano como una nación complicada.

Para el diplomático, están bastante "claros" los intereses de ciertos sectores y quienes "están detrás" de los mismos. "No se necesita tanta inteligencia y análisis para saber qué está pasando", dice, para identificar a quienes buscan el "autoritarismo" y "que no les interesa que la mitad de la población está marginalizada y vive en la pobreza", además de la inmensa desigualdad de la sociedad.

En Guatemala hay una alianza denominada 'Pacto de Corruptos' y ellos están detrás de prohibir que el país se desarrolle, que tome un camino democrático y que se respeten los derechos humanos y el Estado de Derecho", recalca.

Sanciones de la Unión Europea 

Precisamente la Unión Europea ha sancionado en los últimos años a diversos actores que considera como corruptos como la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras Argueta. "Las sanciones han cumplido con su objetivo", apunta Peyker.

El diplomático admite que deja el cargo con "preocupación" por la situación de Guatemala en 2026, un año "muy particular" donde se desarrollarán varios procesos de importancia como la designación de un nuevo fiscal general, magistrados del Tribunal Supremo Electoral y miembros de la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal del país.

"Ahí se decide el camino de Guatemala en el futuro. Si no hay transparencia y candidatos idóneos, el 'Pacto de Corruptos' puede tener hasta más control sobre estas instituciones y la Justicia e incluso ganar el Organismo Ejecutivo, lo que sería un camino al autoritarismo como en otros países", concluyó el diplomático.

En Portada

Gobierno defiende la reunificación en Guatemala de las familias de los niños migrantes que permanecen en EE.UU.t
Nacionales

Gobierno defiende la reunificación en Guatemala de las familias de los niños migrantes que permanecen en EE.UU.

05:17 PM, Ago 31
Cobán Imperial le saca un empate al campeón Antigua t
Deportes

Cobán Imperial le saca un empate al campeón Antigua

05:11 PM, Ago 31
Evo Morales dice que el Cartel de los Soles es otra ficción creada por EE. UU. t
Internacionales

Evo Morales dice que el Cartel de los Soles es "otra ficción" creada por EE. UU.

03:41 PM, Ago 31
Video capta explosión en un puesto de comida de Quichét
Nacionales

Video capta explosión en un puesto de comida de Quiché

02:58 PM, Ago 31

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados UnidosCopa CentroamericanaEE.UU.Futbol GuatemaltecoSeguridadSeguridad vialLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos