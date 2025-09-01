Dan seguimiento a supuesta desaparición de bebé en el IGSS

La bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) citó a las autoridades del Hospital del instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), Procuraduría General de la Nación (PGN) y la mujer que denunció la supuesta desaparición del bebé.
El diputado José Inés Castillo, jefe del bloque UNE, acompañado por los legisladores Julio Marroquín y Miguel Ovalle, subjefe e integrante del bloque, respectivamente y Marco Mejía, llevaron a cabo una citación con autoridades del IGSS, PGN e Inacif, para verificar detalles relacionados con el caso de la presunta desaparición de un recién nacido del hospital del seguro social en Escuintla.
Además, estuvieron presentes familiares de la afectada y vecinos de Santa Rosa, quienes solicitan justicia. Los funcionarios presentes dieron a conocer las acciones realizadas hasta el momento para contribuir al esclarecimiento de la situación.
El Ministerio Público (MP) informó que tras la evaluación médico forense practicada por el Inacif se estableció que la mujer que denunció la supuesta desaparición de un bebé en el Hospital del IGSS de Escuintla, no estuvo embarazada, por lo que no existió tal robo o desaparición.
La evaluación médico forense practicada por el INACIF concluyó que la mujer denunciante no presenta signos clínicos de embarazo previo, con prueba de embarazo negativa
Tras las diligencias desarrolladas por el Ministerio Público en seguimiento a la denuncia presentada el 28 de agosto pasado, en el Hospital del IGSS de Escuintla, se descarta la existencia, desaparición o secuestro de un recién nacido en dicho centro asistencial.
