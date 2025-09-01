 Dan seguimiento a supuesta desaparición de bebé en el IGSS
Nacionales

Dan seguimiento a supuesta desaparición de bebé en el IGSS

Los diputados de la bancada UNE citaron a funcionarios y a la mujer que sin estar embarazada denunció la desaparición de un supuesto bebé.

Compartir:
Citación de diputados de la UNE., Foto Congreso
Citación de diputados de la UNE. / FOTO: Foto Congreso

La bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) citó a las autoridades del Hospital del instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), Procuraduría General de la Nación (PGN) y la mujer que denunció la supuesta desaparición del bebé

El diputado José Inés Castillo, jefe del bloque UNE, acompañado por los legisladores Julio Marroquín y Miguel Ovalle, subjefe e integrante del bloque, respectivamente y Marco Mejía, llevaron a cabo una citación con autoridades del IGSS, PGN e Inacif, para verificar detalles relacionados con el caso de la presunta desaparición de un recién nacido del hospital del seguro social en Escuintla.

Además, estuvieron presentes familiares de la afectada y vecinos de Santa Rosa, quienes solicitan justicia. Los funcionarios presentes dieron a conocer las acciones realizadas hasta el momento para contribuir al esclarecimiento de la situación. 

El Ministerio Público (MP) informó que tras la evaluación médico forense practicada por el Inacif se estableció que la mujer que denunció la supuesta desaparición de un bebé en el Hospital del IGSS de Escuintla, no estuvo embarazada, por lo que no existió tal robo o desaparición.

La evaluación médico forense practicada por el INACIF concluyó que la mujer denunciante no presenta signos clínicos de embarazo previo, con prueba de embarazo negativa

Tras las diligencias desarrolladas por el Ministerio Público en seguimiento a la denuncia presentada el 28 de agosto pasado, en el Hospital del IGSS de Escuintla, se descarta la existencia, desaparición o secuestro de un recién nacido en dicho centro asistencial.

La evaluación médico forense practicada por el INACIF concluyó que la señora no presenta signos clínicos de embarazo previo, con prueba de embarazo negativa.

Hospital del IGSS de Escuintla denuncia amenaza de atentados

Autoridades de este centro asistencial anunciaron medidas como respuesta a los que definieron como amenazas de atentados.

Con información de Dayana Rashon, Emisoras Unidas, 89.7*

En Portada

Ordenan investigar al líder magisterial Joviel Acevedot
Nacionales

Ordenan investigar al líder magisterial Joviel Acevedo

03:53 PM, Sep 01
San Marcos: Cuatro muertos durante asalto a vehículo de transporte de valorest
Nacionales

San Marcos: Cuatro muertos durante asalto a vehículo de transporte de valores

04:32 PM, Sep 01
El Salvador llega a Guatemala con la intención de dar la sorpresat
Deportes

El Salvador llega a Guatemala con la intención de dar la sorpresa

04:55 PM, Sep 01
Nivian Jiménez, la cantante y aeromoza que se convierte en la nueva Señorita Quetzaltenango t
Farándula

Nivian Jiménez, la cantante y aeromoza que se convierte en la nueva Señorita Quetzaltenango

02:33 PM, Sep 01

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaFutbol GuatemaltecoCopa CentroamericanaEE.UU.SeguridadLiga NacionalSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos