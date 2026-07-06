 Robo de Máquina de Cocina en Supermercado: Hombre Huye

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VIDEO. Roba máquina de cocina en supermercado, sale corriendo de comercial y es perseguido por personal

Una cámara de videovigilancia captó el momento en que hombre toma máquina y tras ser delatado por personal sale corriendo de comercial en zona 12.

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Robo en supermercado de zona 12, Captura de video
Robo en supermercado de zona 12 / FOTO: Captura de video
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Un sujeto fue captado hurtando una máquina de cocina, valorada en más de Q2 mil, en supermercado de la zona 12. Según se observa en unas imágenes, captadas por una cámara de videovigilancia y divulgadas por medio de las redes sociales, el hombre se acerca al área en donde están exhibidos dichos aparatos y al notar que una persona lo está observando sale corriendo del local con el objeto en las manos. El hecho ocurrió en un centro comercial ubicado en la zona 12 capitalina. 

Luego de salir corriendo, personal de dicho expendio se alerta e intenta perseguir al responsable. Se observa cómo tanto clientes como otros elementos del personal dan seguimiento al hurto. 

Pena por hurto en Guatemala 

El delito de hurto en Guatemala ocurre cuando una persona se apodera ilegítimamente de una cosa mueble total o parcialmente ajena sin utilizar violencia, amenazas o intimidación (de lo contrario, se clasificaría como robo). Además de la privación de libertad, el juez puede ordenar el pago de una reparación civil para restituir el daño causado a la víctima.

La condena por hurto conlleva una pena de prisión de 1 a 6 años, regulada por el Artículo 246 del Código Penal. Si el delito se clasifica como hurto agravado, la pena aumenta y por ley las condenas son inconmutables, lo que significa que el responsable no puede pagar fianza para salir de prisión.

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