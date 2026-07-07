 Piloto de camión resulta herido en intento de asalto en Sumpango

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Piloto de camión resulta herido en intento de asalto en Sumpango

La víctima fue trasladada a un hospital.

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. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales
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Un piloto de un camión resultó herido por proyectiles de arma de fuego durante un incidente armado registrado en el kilómetro 42.9 de la tuta Interamericana, jurisdicción de Sumpango, Sacatepéquez.

Elementos de la estación de Bomberos Municipales Departamentales acudieron al lugar para atender la emergencia. Al evaluar al conductor, constataron que presentaba varias heridas provocadas por arma de fuego, por lo que le brindaron atención prehospitalaria.

Tras estabilizar al paciente, los socorristas lo trasladaron de inmediato a la emergencia del Hospital Nacional de Chimaltenango para recibir atención médica especializada.

El paciente fue identificado como José Alfredo Gonzales Dardón, quien manifestó a los socorristas que el incidente se dio tras un intento de asalto. Según relató, sujetos desconocidos pretendían despojarlo de sus pertenencias y le dispararon en varias ocasiones.

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