Hallan el cuerpo de una persona en carretera de terracería de San José Pinula

Vecinos alertaron a agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) sobre la localización del cuerpo de una persona en una carretera de terracería de la aldea El Platanar, en la ruta hacia el municipio de San José Pinula, departamento de Guatemala.
Tras recibir el aviso, los agentes acudieron al lugar, donde confirmaron el hallazgo y procedieron a acordonar la escena para resguardar posibles evidencias, mientras notificaban al Ministerio Público (MP).
Fiscales del MP realizan las diligencias correspondientes, así como para establecer la identidad de la víctima y determinar las causas de la muerte.
Hasta el momento, se desconoce la identidad de la persona fallecida y las causas de su muerte.