Conductor de transporte pesado multado por alcoholemia

Las autoridades de tránsito de la Ciudad de Guatemala dieron a conocer que realizaron una verificación en horas de la noche del jueves, 9 de julio, en seguimiento de reportes relacionados con conductores de vehículos de transporte pesado que representaban riesgo para el resto de usuarios por la forma en que se desplazaban en la vía pública.
De acuerdo con la información compartida por la Policía Municipal de Tránsito (PMT), se notificó a la institución que los tráileres eran conducidos de forma temeraria mientras circulaban desde el bulevar Vista Hermosa, en la zona 15 de la Ciudad de Guatemala.
En ese contexto, se iniciaron las acciones correspondientes y los señalados fueron detenidos por las autoridades en la 26 avenida y 25 calle de la zona 5, para darle seguimiento a los informes recibidos.
La intervención se realizó por la Policía Nacional Civil (PNC), mientras que la PMT brindó asistencia durante el procedimiento para garantizar la seguridad vial y coordinar las acciones correspondientes.
Confirman consumo de alcohol
Como parte de las diligencias, a los conductores se les practicó la prueba de alcoholemia, la cual arrojó un resultado positivo (0.274 g/L) en cuanto a uno de ellos. En ese sentido, fue sancionado con la multa de mayor cuantía, de conformidad con la normativa vigente.
La sanción se aplicó por un total de Q10 mil, basándose en lo que establece el artículo 40 bis del Reglamento de Tránsito, el cual detalla que corresponde multar a quien conduzca un vehículo bajo la influencia de bebidas alcohólicas, fármacos o drogas.
La PMT indicó que el vehículo de transporte de carga permaneció estacionado en el lugar hasta que otro piloto se presentó para hacerse cargo y retirarlo, conforme al procedimiento establecido por las autoridades.
Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores, especialmente de transporte pesado, a respetar las normas de tránsito y evitar conducir bajo los efectos del alcohol o realizar maniobras que pongan en riesgo la vida de los demás usuarios de la vía pública.