Totonicapán: Cierre temporal por accidente de tráiler

Una situación complicada para la circulación vehicular se presenta este miércoles, 24 de junio, en la ruta Interamericana debido a que se registró un aparatoso accidente de tránsito en el kilómetro 172, en jurisdicción del departamento de Totonicapán.
De acuerdo con la información compartida por los Bomberos Voluntarios, a su centro de llamadas ingresaron múltiples reportes con respecto a la presencia de un tráiler accidentado en ese sector, por lo que de inmediato se movilizaron unidades de emergencia.
A su llegada, los técnicos en urgencias médicas constataron que el vehículo de transporte de carga había sufrido algún tipo de inconveniente, lo que generó que el conductor perdiera el control del volante y la unidad quedara volcada sobre la cinta asfáltica.
En el perímetro de donde se encuentra el vehículo afectado también se observaron una cantidad considerable de materiales de construcción. Se trata de la mercadería que transportaba y que se desprendió hasta caer en la ruta.
Los socorristas de la estación de Totonicapán, que atendieron esta emergencia, procedieron de inmediato a brindarle atención al piloto de la unidad, quien presentaba golpes leves y crisis nerviosa. Tras ser evaluado, se determinó que sus lesiones no ameritaban el traslado a un centro asistencial.
Paso cerrado en el sector
La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) dio a conocer que las brigadas de esa institución mantienen presencia en el lugar donde ocurrió el accidente para dar seguimiento a lo ocurrido y regular el paso vehicular cuando sea posible.
La entidad informó que, por el momento, el paso se encuentra cerrado en ambos sentidos de la vía en la ruta Interamericana debido a que está siendo atendida esta situación. Se realizan maniobras con grúas para poder movilizar el tráiler y se coordina el retiro del resto de los obstáculos que permanecen sobre la carretera.
Tomando en cuenta lo que está ocurriendo en este importante tramo, las autoridades hicieron un llamado a los usuarios a tomar las precauciones necesarias y planificar con tiempo sus actividades.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7