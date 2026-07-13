Árbol cae sobre motoristas en Sacatepéquez

La tarde de este lunes 13 de julio, un árbol cayó sobre dos personas que se conducían en una motocicleta en el kilómetro 33 de la RN-10, ruta que comunica San Lucas Sacatepéquez hacia Antigua Guatemala, informaron Bomberos Municipales.
Elementos de Bomberos Municipales Departamentales auxiliaron a un hombre y una mujer, quienes se encontraban golpeados, por la caída del árbol, y posteriormente fueron traslados a la emergencia del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social de Antigua Guatemala.
Así mismo personal de bomberos laboró en el lugar para retirar el árbol y despejar la vía para la libre movilidad de los vehículos.
Bomberos Municipales Departamentales de la estación de San Antonio, Suchitepéquez, también reportaron un accidente de tránsito en el kilómetro 152.5, donde se reportaban dos personas atropelladas, por lo que de inmediato se movilizaron al lugar.
A su arribo, localizaron a dos hombres y, tras realizar la evaluación correspondiente, constataron que ya no presentaban signos vitales.
Bomberos Municipales Departamentales notificaron a las autoridades correspondientes para las diligencias de ley.