Evacuan edificios por prevención tras sismo

Las entidades de Gobierno y privadas implementaron este viernes, 17 de julio, las medidas necesarias de evacuación como medida preventiva tras el sismo que se registró en el territorio guatemalteco, el cual tuvo magnitud de 5.6.
El temblor ocurrió a las 08:48 horas, lo que generó que en las oficinas ubicadas en la Ciudad de Guatemala, como el Ministerio de Finanzas, el Organismo Judicial y la Torre de Tribunales, entre otros, optaran por retirar a sus trabajadores y visitantes que permanecían en las sedes. También se dio en otras áreas metropolitanas.
Las personas permanecieron en las afueras de los recintos por varios minutos, mientras los equipos correspondientes llevaban a cabo las evaluaciones de la infraestructura para poder regresar a ocupar los distintos espacios.
De forma preliminar, las autoridades no han reportado incidentes como consecuencia de este evento.