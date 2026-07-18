 Mixco vive una fiesta por la Feria del Chicharrón 2026

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Mixco vive una fiesta por la Feria del Chicharrón 2026

Autoridades de Mixco dan consejos de seguridad para vivir la noche de la Feria del Chicharrón sin inconvenientes.

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Los comensales llenaron el parque central de Mixco en la segunda Feria del Chicharrón 2026., Municipalidad de Mixco
Los comensales llenaron el parque central de Mixco en la segunda Feria del Chicharrón 2026. / FOTO: Municipalidad de Mixco
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El municipio de Mixco vive una jornada de fiesta este sábado, 18 de julio de 2026, en el marco de la segunda Feria del Chicarrón de 2026. Para esta noche, los organizadores programaron una serie de conciertos de música en vivo con varias agrupaciones nacionales de distintos géneros musicales.

El vocero de la Municipalidad de Mixco, Mynor Espinoza, hizo una serie de recomendaciones de seguridad para los visitantes, a manera de no verse sorprendido por quienes pudieran llegar al evento con malas intenciones.

Al formarse en las filas, el comunicador de Mixco pidió colocar bolsos, mochilas y teléfonos celulares al frente, para no ser víctimas de robo en los accesos a las ventas de chicharrones y carnitas. Asimismo, Espinoza hizo la misma recomendación para quienes ya disfrutan de los conciertos en el lugar.

Varios ciudadanos de Mixco llegaron al evento en familia, entre ellos Jorge Hernández, quien llegó al evento en compañía de su padre, Roberto Hernández, de 82 años. Ambos celebraron la fiesta y agradecieron que en uno de los puestos les hayan regalado las tortillas dentro del menú.

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Largas filas en la Feria del Chicharrón de Mixco

Las bebidas también fueron parte del evento, porque en algunos puestos se dedicaron a ofrecer micheladas, horchatas y bebidas a base de agua mineral, indicó Espinoza. Los comerciantes indicaron que el precio de las bebidas era de Q35 por persona.

Espinoza informó que son 78 los puestos de chicharrones que se instalaron para la edición de este año, destacando que los comensales pueden llegar al parque central de Mixco para adquirir sus productos y disfrutar del concierto.

Asimismo, informó que se desarrollan protocolos de seguridad, para evitar hechos de vandalismo en la feria. Comentó que durante el evento, el alcalde Neto Bran montó un puesto en el que regaló algunos chicharrones a los vecinos que llegaron a solicitarlos.

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