 Insivumeh reporta más de 60 réplicas del temblor de 7.4

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Nacionales

Insivumeh reporta más de 60 réplicas del temblor de 7.4 grados

Conred asegura que se mantiene en alerta y da vigilancia a la actividad sísmica que afecta el territorio nacional.

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Autoridades de prevención siguen en alerta anaranjada por la actividad sismica en el país. , Archivo.
Autoridades de prevención siguen en alerta anaranjada por la actividad sismica en el país. / FOTO: Archivo.
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El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) confirmó que han ocurrido 61 réplicas del temblor de 7.4 grados que sacudió al país el pasado viernes durante la mañana. La entidad indicó este sábado, 18 de julio de 2026, que durante la madrugada se duplicó el número de temblores que se sintieron en el territorio nacional, porque antes de la medianoche de ayer se registraban 38 réplicas, pero ahora son 61.

Dentro de la actividad sísmica, el instituto informó que ocurrió otro temblor ajeno al enjambre sísmico que se activó con el movimiento de 7.4. En este sentido, la entidad resaltó que el nuevo sismo ocurrió en el lado opuesto del Pacífico; es decir, frente a las costas de Escuintla, Santa Rosa y Jutiapa, pero mar adentro.

Según cifras actualizadas del Insivumeh, en lo que va de 2026 suman 3 mil 851 sismos en el territorio nacional, de los que únicamente 114 han sido reportados como sensibles, incluyendo las réplicas del temblor de ayer. Asimismo, la entidad indicó que en las últimas 24 horas han ocurrido 131 movimientos telúricos, de los que solo 33 se han reportado como sensibles.

En este tema, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó que la cifra de emergencias por la actividad sísmica aumentó a 58; es decir, once más a las 47 que ya se habían reportado previamente.

En el tema de los sismos también consulte: Insivumeh reporta varios sismos durante la madrugada de este sábado

Insivumeh reporta varios sismos durante la madrugada de este sábado

El ente científico indicó que durante la madrugada tuvieron lugar varios sismos, con epicentro en el Océano Pacífico.

Carretera sigue cerrada por el temblor y las lluvias

Autoridades municipales del departamento de Sacatepéquez informaron que la carretera entre San Bartolomé Milpas Altas y Antigua Guatemala seguirá cerrada a causa de las consecuencias del temblor de 7.4 grados y de las lluvias. En ese sentido, explicaron que la vía alterna entre ambas comunidades se ubica siguiendo el trayecto de la Ruta Nacional 10 hacia el descenso de Las Cañas y viceversa.

Las autoridades pidieron a los viajeros seguir las recomendaciones de los agentes del tránsito, especialmente para quienes se dirigen hacia la aldea El Hato, por los daños en el trayecto.

En ese sentido, las autoridades añadieron que por el momento no hay reporte de cuando se pueda rehabilitar el paso, porque el sismo daño secciones adicionales al talud. Por ello, pidieron seguir las recomendaciones en el área por temas de seguridad preventiva.

Con información de la periodista Estela Noj, de Emisoras Unidas 89.7 FM.

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