Reportan temblor de 4.4 grados con epicentro en el Pacífico

Durante la madrugada ocurrieron varios sismos, informó el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) este sábado 18 de julio de 2026, el temblor más reciente ocurrió a las 6:40 horas con una magnitud de 4.4 grados. Los cuerpos de socorro no reportaron daños materiales ni personas heridas a causa de la serie de movimientos de tierra.
El ente científico informó que apenas seis minutos antes ocurrió otro movimiento de tierra de 4.3 grados con epicentro cerca del mismo lugar. La serie de temblores se desencadenaron a raíz del temblor de 7.4 grados que ocurrió el pasado viernes a las 8:48 horas, según los detalles del informe oficial.
Un tercer temblor tuvo lugar a las 5:49 horas, con magnitud de 4.1 grados reportó el departamento de sismología en el momento en que ocurrió el fenómeno. Cabe resaltar que en el contexto del sismo de 7.4 grados, varias instituciones activaron sus protocolos de alerta ante emergencias, entre ellas el Ejército de Guatemala.
La entidad castrense informó que se encuentra integrando las actividades en el marco del sistema Conred, para dar auxilio de primera mano en caso de alguna emergencia derivada de los sismos que se registran en el territorio nacional.
El temblor más fuerte de la madrugada
Hasta ahora, el Insivumeh reportó que el temblor más fuerte de la madrugada ocurrió a las 0 horas con 51 minutos. El sismo tuvo una magnitud de 5.4 grados con epicentro en el Océano Pacífico.
En cuanto a las distancias epicentrales, el Insivumeh informó que el fenómeno ocurrió a 194 kilómetros de la cabecera departamental de Retalhuleu, 198 kms. de la cabecera de San Marcos y 212 kilómetros de Mazatenango, Suchitepéquez.
Ante la actividad sísmica actual, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) recordó que es necesario guardar la calma, establecer un plan familiar de respuesta, coordinar una ruta de evacuación segura y evitar compartir información falsa.