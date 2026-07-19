Reportan autobús volcado en Río Bravo, Suchitepéquez

Por causas que se investigan, el chofer de un autobús perdió el control la mañana de este domingo, 19 de julio de 2026, en el kilómetro 127 de la carretera CA2-Occidente, volcando la unidad cerca del cruce a Río Bravo, Suchitepéquez. Por la fuerza del impacto, la unidad de transporte quedó volcada en el lugar.
La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) informó que la unidad de transporte se accidentó en el carril derecho, con sentido hacia el norte y que varios de sus agentes llegaron para regular el tránsito en el área.
Provial pidió manejar con precaución cerca del área del accidente del autobús, por la presencia de ambulancias y rescatistas. Por el momento se desconoce la cantidad de pasajeros que transportaba la unidad al momento del percance.
Medios locales informaron que el autobús que se accidentó cubre una de las rutas locales del sector y que tras el impacto, varios pasajeros sufrieron crisis nerviosa, por lo que fueron asistidos en el lugar del accidente vial.
Afectados en accidente de autobús iban de excursión
Según medios locales, parte de los usuarios de la unidad de transporte narraron que iban hacia un parque de recreación cercano en excursión, cuando al transporte le explotó una llanta. Por esa razón la unidad terminó dentro de un terreno lleno de vegetación.
En imágenes se pudo apreciar que la unidad de transporte quedó con daños en su estructura y que el terreno en el que cayó tenía un declive como hondonada de al menos 20 metros. Varias personas y usuarios de la vía se detuvieron para observar el accidente y para tratar de ayudar a las personas afectadas.
Autoridades investigan en el lugar del accidente para deducir responsabilidades y establecer a qué empresa de transportes pertenece la unidad que se accidentó en el lugar. Cabe destacar que la unidad de transporte no tiene ningún nombre, debido a que se trata de un autobús de color amarillo y negro.