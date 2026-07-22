Proyecto de planta de tratamiento de desechos en Guatemala

La Gremial de Recolectores de Desechos Sólidos de Guatemala presentó este miércoles, 22 de julio, en conferencia de prensa el proyecto para la construcción de la primera planta de tratamiento de desechos sólidos urbanos en Guatemala, un proyecto con el cual se busca un manejo adecuado de este tipo de materiales y reducir la contaminación.
Elizabeth Ovalle Trejo, de la referida entidad, explicó que esta propuesta representa el compromiso que el sector tiene con respecto a la protección del medio ambiente y la construcción de un país más limpio y saludable. "Es un paso importante hacia una gestión moderna y responsable de los residuos sólidos, generando beneficios para nuestras comunidades y las futuras generaciones", expresó.
Mientras tanto, Carlos Marroquín, vocero de la gremial, indicó que la creación de la planta consiste en varias fases e involucra a diferentes empresas. Asimismo, habló del enfoque que se tiene con respecto a que "la basura tiene potencial" si es clasificada y manejada de manera adecuada.
"Desde 2019, hasta la fecha, estuvimos buscando empresas internacionales que pudieran creer en este proyecto. Muchas veces, cuando mencionamos basura se dice que no queremos basura, pero realmente tiene un potencial la basura", mencionó.
Enfatizó que la problemática del manejo de los desechos es "grande" y "grave", pero que no compete solo a las autoridades, como el Ejecutivo y los gobiernos municipales, sino de todos los guatemaltecos en general. En ese sentido, destacó que todos deberían ser parte del cambio y justo por ello es que se da el paso para avanzar en crear la primera planta de este tipo.
"El haber encontrado una financiera internacional que creyera en este proyecto y se asociara para ello es algo muy grande. Para nosotros es una responsabilidad que teníamos de poder darle esa solución al gobierno central, gobiernos municipales y a la población en general", añadió.
Más acerca de la planta
Según el vocero de la Gremial, los beneficios de esta nueva planta incluyen la creación de energía limpia, así como el tratamiento y almacenamiento específico para ciertos tipos de desechos, como los hospitalarios, que en la actualidad terminan a cielo abierto, pero que al concretarse este proyecto tendrían un depósito y área especial para la destrucción de estos materiales.
"También va a tener otro beneficio, como es el procesamiento de las llantas, que es una contaminación cuando se queman, y eso va a pasar a través de un compartimento especial de la planta donde se va a tratar esa parte", puntualizó.
La información que compartió señala que la primera piedra de esta planta será colocada en noviembre de 2026 y su edificación duraría aproximadamente 18 meses. Asimismo, reveló que la misma funcionará en un terreno de 28 manzanas, donde se instalará también una gasolinera propia para los camiones.
De igual forma, señaló que durante muchos años la población les ha dado trabajo a quienes se encargan de recoger, extraer y manejar los desechos sólidos y eso les ha permitido sacar adelante a sus familias al pagar la cuota respectiva para el servicio que se presta. Pero faltaba avanzar también en la ruta de encontrar nuevas vías para atender este tema y eso incluye instalar la planta.
Finalmente, indicó que al presentar el proyecto se ha señalado dudas sobre qué estaría pasando con las personas que se dedican a buscar objetos reutilizables dentro de vertederos y anunció que la planta contempla otorgar 2 mil 400 plazas para que puedan permanecer dentro de la misma quienes hasta ahora han trabajado por su cuenta en este ámbito, por lo que pasaría a tener un trabajo digno.
* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.