Buscan a adolescentes bajo medidas de protección de SBS

La Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República (SBS) brindó detalles con respecto al caso de las 14 adolescentes de la Residencia Zafiro III que abandonaron las medidas de protección del Estado y explicó el procedimiento que se ha puesto en marcha para poder ubicarlas.
Por medio de un comunicado, la institución explicó que, como parte de las acciones de inocuidad y salubridad, el pasado 22 de julio se realizó una fumigación programada en el mencionado hogar, por lo que fueron movilizadas a otro punto las menores residentes en este espacio.
Específicamente, fueron trasladadas de forma temporal a los Campos de Nueva Montserrat, en la zona 3 del municipio de Mixco, Guatemala, donde generalmente realizan las actividades recreativas y deportivas que forman parte de los programas a cargo de la SBS.
En ese momento, las adolescentes se encontraban acompañadas por personal de la Secretaría y también se tenía presencia de agentes de la Policía Nacional Civil para su resguardo; sin embargo, en circunstancias que todavía están por establecerse, algunas de ellas lograron retirarse de este recinto.
"No obstante las medidas de supervisión implementadas, 14 adolescentes abandonaron las medidas de protección. De forma inmediata se activaron los protocolos institucionales y las alertas de búsqueda, en coordinación con las autoridades competentes", detalló la SBS.
Asimismo, confirmó que, hasta el momento, ocho de las adolescentes ya fueron localizadas. Mientras tanto, continúan las acciones para poder ubicar a las otras seis y restituirles sus derechos.
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Acerca de la SBS
La Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia (SBS) es la institución del Organismo Ejecutivo encargada de formular, coordinar y ejecutar programas de protección, atención y restitución de derechos dirigidos principalmente a niñas, niños, adolescentes y personas en situación de vulnerabilidad. Entre sus funciones se encuentran la administración de hogares de protección y abrigo, la implementación de programas de prevención y reintegración familiar.
Asimismo, la entidad brinda apoyo a adolescentes en conflicto con la ley penal mediante medidas socioeducativas, así como la coordinación de acciones orientadas a promover el bienestar integral y la inclusión social de la población bajo su competencia.
* con información de David Alvarado, Emisoras Unidas 89.7