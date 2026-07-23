 Buscan a adolescentes bajo medidas de protección de SBS
Nacionales

Adolescentes abandonan medidas de protección en hogar del Estado; así explica la SBS

Continúa la búsqueda de seis de las 14 adolescentes de la Residencia Zafiro III.

Compartir:
menoresadolescentesjovenes-1ba3ab1f953adb7fa2a8bd9923176425-1200x800-1.jpg,
menoresadolescentesjovenes-1ba3ab1f953adb7fa2a8bd9923176425-1200x800-1.jpg / FOTO:
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

La Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República (SBS) brindó detalles con respecto al caso de las 14 adolescentes de la Residencia Zafiro III que abandonaron las medidas de protección del Estado y explicó el procedimiento que se ha puesto en marcha para poder ubicarlas.

Por medio de un comunicado, la institución explicó que, como parte de las acciones de inocuidad y salubridad, el pasado 22 de julio se realizó una fumigación programada en el mencionado hogar, por lo que fueron movilizadas a otro punto las menores residentes en este espacio.

Específicamente, fueron trasladadas de forma temporal a los Campos de Nueva Montserrat, en la zona 3 del municipio de Mixco, Guatemala, donde generalmente realizan las actividades recreativas y deportivas que forman parte de los programas a cargo de la SBS.

En ese momento, las adolescentes se encontraban acompañadas por personal de la Secretaría y también se tenía presencia de agentes de la Policía Nacional Civil para su resguardo; sin embargo, en circunstancias que todavía están por establecerse, algunas de ellas lograron retirarse de este recinto.

"No obstante las medidas de supervisión implementadas, 14 adolescentes abandonaron las medidas de protección. De forma inmediata se activaron los protocolos institucionales y las alertas de búsqueda, en coordinación con las autoridades competentes", detalló la SBS.

Asimismo, confirmó que, hasta el momento, ocho de las adolescentes ya fueron localizadas. Mientras tanto, continúan las acciones para poder ubicar a las otras seis y restituirles sus derechos.

* Le puede interesar:

Sarampión: 4.7 millones de guatemaltecos en riesgo por no tener inmunidad adecuada

Según el Ministerio de Salud, las brechas de inmunidad, la alta contagiosidad y factores como la desnutrición han favorecido la reaparición de la enfermedad en el país.

Acerca de la SBS

La Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia (SBS) es la institución del Organismo Ejecutivo encargada de formular, coordinar y ejecutar programas de protección, atención y restitución de derechos dirigidos principalmente a niñas, niños, adolescentes y personas en situación de vulnerabilidad. Entre sus funciones se encuentran la administración de hogares de protección y abrigo, la implementación de programas de prevención y reintegración familiar.

Asimismo, la entidad brinda apoyo a adolescentes en conflicto con la ley penal mediante medidas socioeducativas, así como la coordinación de acciones orientadas a promover el bienestar integral y la inclusión social de la población bajo su competencia.

* con información de David Alvarado, Emisoras Unidas 89.7

En Portada

EE.UU. impone nuevos aranceles a Guatemalat
Nacionales

EE.UU. impone nuevos aranceles a Guatemala

05:39 PM, Jul 23
Guatemala conoce su grupo para la Liga de Naciones Concacaft
Deportes

Guatemala conoce su grupo para la Liga de Naciones Concacaf

05:39 PM, Jul 23
MEM rechaza señalamientos sobre supuestas irregularidades en subsidio a combustiblest
Nacionales

MEM rechaza señalamientos sobre supuestas irregularidades en subsidio a combustibles

05:12 PM, Jul 23
Sarampión: 4.7 millones de guatemaltecos en riesgo por no tener inmunidad adecuadat
Nacionales

Sarampión: 4.7 millones de guatemaltecos en riesgo por no tener inmunidad adecuada

04:45 PM, Jul 23
The Rasmus anuncia su llegada a Guatemala con su Weirdo Tour 2026t
Farándula

The Rasmus anuncia su llegada a Guatemala con su "Weirdo Tour 2026"

05:13 PM, Jul 23

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbol#ViralesMundial2026ArgentinaGuatemalauniversofutbolFIFAEstados UnidosMessiInglaterra
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Kylian Mbappé ,Redes sociales
Gaming

EA Sports FC 27 apuesta nuevamente por Kylian Mbappé y anuncia la presentación oficial del juego

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Comida ,Comida
Salud

Realidad o mito: ¿Tapar la comida caliente la echa a perder?

Mosquitos ,Mosquitos
Salud

¿Por qué Google quiere liberar más de 30 millones de mosquitos y qué busca conseguir con eso?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar