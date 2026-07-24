Nueva planta trataría el 45% de los desechos del departamento de Guatemala

El cierre del vertedero ubicado en el kilómetro 22 de la ruta hacia el Pacífico, que recibe desechos de 32 municipios de la ciudad de Guatemala, estaba programado para concretarse en estos meses, pero una prórroga ha permitido extender su operación. Ahora, como medida de solución parcial, se planea la construcción de una planta de tratamiento de desechos sólidos, que estaría lista en un plazo de 18 meses a partir de la colocación de la primera piedra.
Carlos Marroquín, vocero de la Gremial de Recolectores de Desechos Sólidos de Guatemala, explicó en entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, que la iniciativa de la planta comenzó a gestarse en noviembre de 2019, antes de la pandemia. Indicó que la gremial buscó apoyo en corporaciones internacionales hasta conseguir una entidad dispuesta a financiar el proyecto, cuyo costo asciende a 1 mil 200 millones de dólares.
La financiación provendrá de una corporación internacional que apoyará durante cinco años el desarrollo y funcionamiento de la planta, trayendo expertos en tecnología, para luego dejar el proyecto en manos de la gremial. El pago de la inversión se realizará a través de un banco y el compromiso contempla que la planta permitirá tratar aproximadamente el 45% de los desechos urbanos generados en el departamento de Guatemala.
* Escuche aquí la entrevista completa con el representante de la gremial: