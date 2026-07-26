 Capturan al extraditable número 31 por delitos sexuales
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Capturan al extraditable número 31 por delitos sexuales

La PNC informó que el extraditable fue encontrado en San José Montufar, Nuevo San Carlos, Retalhuleu.

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El extraditable será enviado ante la justicia de EE. UU. reportó la PNC., PNC de Guatemala.
El extraditable será enviado ante la justicia de EE. UU. reportó la PNC. / FOTO: PNC de Guatemala.
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La calle principal de San José Montufar, Nuevo San Carlos, Retalhuleu fue escenario para la captura del extraditable número 31 del año por delitos sexuales contra menores de edad, informó la Policía Nacional Civil (PNC) este domingo, 26 de julio de 2026. Las autoridades identificaron al detenido como Levi Hernández Rodas, de 43 años, quien es requerido por la justicia de Estados Unidos (EE. UU.) por varios delitos.

Según la documentación, Hernández tiene cuatro órdenes de detención y en la primera se acusa al detenido de "acto lascivo forzado contra un menor de edad". Asimismo, en el resto de requerimientos se acusa al detenido de agresión sexual agravada de un menor, en contravención de la sección 269.

La PNC informó que el extraditable fue capturado gracias a un operativo que ejecutaron los investigadores del Centro Antipandillas Transnacional (CAT-PNC). Tras las acciones de detención, la PNC lo puso a disposición del juzgado que autorizó su detención, el pasado 20 de julio de 2026.

La captura fue ejecutada con fines de extradición hacia EE. UU. y las autoridades aseguraron que, con esta detención, suman 31 los extraditables aprehendidos este año. Al momento de su detención, Hernández vestía tenis blancos, pantalón de lona azul y playera tipo polo también de color azul.

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Las imágenes muestran que un hombre cargó con una pantalla de 43 pulgadas. La PNC aseguró que también se llevó varios productos.

Capturas recientes de la PNC

La PNC reportó que durante las últimas horas capturó a tres personas en las zonas 1 y 5 por diferentes delitos. En uno de los casos, se detuvo a una mujer identificada únicamente como Carla, de 38 años por el delito de extorsión.

La detenida fue sorprendida sobre la 15 avenida 10-86 de la zona 1 capitalina, porque es requerida por un juzgado de la Ciudad de Guatemala.

En otro sector de la zona 1, la PNC detuvo a un hombre acusado del delito de casos especiales de estafa. El apresado fue identificado como Waldemar, de 38 años, quien era requerido por un juzgado de Jutiapa, desde el 15 de mayo de 2026.

Asimismo, en la colonia Santa Ana, zona 5, agentes de la comisaría 13 detuvieron a Juan, de 38 años, porque portaba una pistola de 9 milímetros, con 18 municiones, pero sin la documentación respectiva.

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