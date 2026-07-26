Video muestra el robo de un televisor dentro de panadería

Daniel, de 26 años, fue capturado este domingo, 26 de julio de 2026, por la Policía Nacional Civil (PNC) en la cabecera de Escuintla, tras ser sorprendido con una pantalla o televisor de 43 pulgadas que aparentemente había robado del interior de una panadería. Las autoridades indicaron que el apresado, acusado de ser un presunto saqueador, habría forzado las bases del aparato para extraerlo del local.
La PNC compartió imágenes captadas por el sistema de circuito cerrado del local y en el video se ve a un hombre que recoge la televisión de una mesa e intenta sacarla por una ventana. El aparato todavía llevaba la base que la unía a la pared de la residencia.
La captura ocurrió porque agentes de la PNC notaron que la persiana de la panadería estaba semiabierta y que una de las ventanas presentaba cristales rotos, por lo que de inmediato iniciaron rondas de vigilancia por el sector.
Cerca del comercio, los agentes encontraron al sospechoso cargando el aparato y varios productos de la panadería dentro de una mochila. De inmediato, la PNC llevó a Daniel, alias "Chaparro", hacia la comisaría 31 para ser fichado y posteriormente lo trasladaron a un juzgado de turno para conocer los motivos de su detención.
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Decomisan herramienta tras robo en panadería
La PNC reportó que tras la detención de Daniel, le decomisó una barreta saca clavos y el bolsón con otros objetos aparentemente robados en el comercio vulnerado. Asimismo, los representantes de la panadería presentaron las imágenes del circuito de cámaras de seguridad del local.
La PNC consideró que en el material gráfico "se observa al capturado presuntamente cometiendo el robo". Asimismo, la PNC indicó que el detenido registra dos antecedentes, por faltas contra el orden público y encubrimiento propio.