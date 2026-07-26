Temblores reportan en Guatemala HOY domingo 26-07-2026

Dos temblores ocurrieron la mañana de este domingo, 26 de julio de 2026, según reporte del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh). La entidad señaló que el sismo más reciente ocurrió las 9:48:51 horas y fue de 4.2 grados.
Asimismo, el departamento de sismología reportó que el primero de los temblores de la jornada ocurrió a las 9:33:55 horas y tuvo una magnitud de 4.4 grados. Cabe destacar que ambos fenómenos tuvieron como epicentro el Océano Pacífico, cerca del punto donde se originó el sismo de 7.4 grados del pasado viernes 17 de julio.
Sin embargo, las autoridades y los cuerpos de socorro no reportaron personas heridas o daños de consideración a causa de los dos temblores. El movimiento sísmico tampoco causó alarma entre los guatemaltecos, según los reportes preliminares.
Dentro de las medidas de prevención por la actividad sísmica que atraviesa el país, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres hizo un llamado a la prevención. La entidad resaltó que es necesario mantener un plan familiar de respuesta, preparar una mochila de las 72 horas y mantener la calma al momento de un evento de este tipo.
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Suman 66 temblores en las últimas 24 horas
El Insivumeh reportó que en las últimas 24 horas suman 66 temblores en el territorio nacional. Todos los movimientos de tierra fueron captados por las estaciones sinópticas del ente científico, en diferentes partes del país.
De ese número, sismología indicó que solo dos se han reportado como sensibles en el territorio nacional.
Asimismo, reveló que durante el 2026 se han registrado 4 mil 558 sismos en el territorio nacional, de los que 122 han sido reportados como sensibles por las autoridades.