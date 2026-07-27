 Localiza a una persona sin vida en Villa Nueva
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Localiza a una persona sin vida en Villa Nueva

La persona no presentaba señales de violencia y fue hallada sobre una banqueta.

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Persona fallecida localizada en Villa Nueva., Bomberos Municipales
Persona fallecida localizada en Villa Nueva. / FOTO: Bomberos Municipales
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Un hombre fallecido fue localizado en horas de la mañana de este lunes, 27 de julio, en la vía pública en la 50 Calle y 3ª avenida, entrada a la colonia Villa Lobos II, zona 12 del municipio de Villa Nueva, Guatemala.

De acuerdo con la información compartida por los Bomberos Municipales, en el centro de coordinación de emergencias de la institución se recibió el reporte acerca de la presencia de una persona en estado inconsciente que permanecía sobre una banqueta.

Las unidades de emergencia se movilizaron de inmediato al sector y constataron que se trataba de un hombre de aproximadamente 60 años. Al evaluarlo, los técnicos en urgencias médicas confirmaron que carecía de signos vitales. Hasta el momento, no ha sido identificado.

La entidad detalló que durante la evaluación no se observaron señales de violencia. La información preliminar señala que presume una posible intoxicación alcohólica.

La Policía Nacional Civil se presentó al lugar y realizó el cierre correspondiente para resguardar la escena, mientras se presentaban los fiscales del Ministerio Público con el fin de iniciar con las averiguaciones del caso.

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