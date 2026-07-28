Accidente de bus extraurbano en Quiché

Un accidente de tránsito que involucró a un bus extraurbano se registró en horas de la mañana de este martes, 28 de julio, en un sector de la aldea Xatinap 5, en el departamento de Quiché. Los cuerpos de socorro atendieron a varias personas.
Los Bomberos Voluntarios dieron a conocer que fueron alertados con respecto a una colisión que había ocurrido en el área, por lo que de inmediato se movilizó el personal de la 12.ª Compañía para auxiliar a posibles afectados.
Los técnicos en urgencias médicas localizaron en el lugar a la unidad de transporte empotrada contra un árbol. Las causas del percance o han sido establecidas.
Víctor Gómez, vocero de la entidad de socorro, explicó que varios pasajeros resultaron con golpes leves y crisis nerviosa, por lo que se les brindó la atención correspondiente en el lugar. Sin embargo, dos de los pacientes tenían heridas que requerían asistencia médica, por lo que se coordinó su traslado a un centro asistencial.
"Se trata de un menor de 12 años y un hombre de 25 años que sufrieron traumas de consideración, por lo que fue necesario trasladarlos al Hospital Regional de Quiché para recibir atención médica especializada", detalló el portavoz.
Las autoridades se hicieron presentes al lugar con el objetivo de realizar las diligencias correspondientes.
Accidente deja cuatro fallecidos en Escuintla
Un camión de volteó chocó en contra de un vehículo particular en un accidente de tránsito ocurrido el kilómetro 89 de la autopista que une los municipios de Santa Lucía Cotzumalguapa y Siquinalá, en el departamento de Escuintla, dejando un total de cuatro fallecidos, durante la tarde del pasado domingo.
Cecilio Chacaj, vocero de los Bomberos Municipales Departamentales, narró que los paramédicos encontraron a tres de los fallecidos dentro del automóvil y tuvieron que trabajar con equipo especial hidráulico para recuperar los cuerpos.
Asimismo, el rescatista confirmó que otro de los fallecidos fue encontrado sobre la cinta asfáltica, junto a los vehículos que se accidentaron.
De acuerdo con datos del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, en los últimos cinco años se registraron incidentes de tránsito a nivel nacional en el marco de los cuales perdieron la vida 9 mil 839 personas. Esta cifra refleja entre cinco y seis muertes diarias por este motivo.