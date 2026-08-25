Recepción de expedientes cerrada: 58 aspirantes a contralor

La carrera por ocupar la Contraloría General de Cuentas durante el período 2026-2030 entra en una nueva etapa. Este martes 25 de agosto, la Comisión de Postulación cerró el plazo para recibir expedientes y contabilizó 58 profesionales que buscan avanzar en el proceso de selección.
Durante cuatro días, los aspirantes tuvieron la oportunidad de presentar la documentación requerida para participar en la convocatoria. En la última jornada se registró una mayor afluencia de profesionales, según informó el presidente de la Comisión de Postulación, padre Miquel Cortés.
El siguiente paso
El siguiente paso será la revisión de los expedientes. Cortés explicó que este miércoles 26 de agosto comenzará la evaluación de los requisitos de forma para determinar cuáles de los aspirantes cumplen con las condiciones establecidas en la convocatoria.
El presidente de la postuladora afirmó que los resultados serán dados a conocer públicamente. Los profesionales que no cumplan con alguno de los requisitos tendrán la posibilidad de presentar sus pruebas de descargo, como parte del procedimiento establecido.
Los aspirantes
Después de superar esta fase, los aspirantes deberán avanzar en las distintas etapas de evaluación que contempla el proceso. La Comisión de Postulación tendrá finalmente que seleccionar a seis candidatos, cuyos nombres serán enviados al Congreso de la República.
Los 58 profesionales que entregaron papelería son:
- César Maximiliano Orozco Orozco
- Efraín Ángel Matías Aguirre
- Otto René Gómez Soto
- Vilma del Rosario Xicará Tahay
- Juan Carlos de la Cruz Pereira
- Luis Alfredo Casimiro Domínguez
- Óscar Eduardo Solórzano Castillo
- Edwin Bladimiro De León De León
- Juan Alberto Monzón Esquivel
- Rafael Adán Barrios Reyes
- Percy Iván Aguilar Argueta
- Marco Antonio Vélez González
- Julio Otoniel Roca Morales
- José Álvaro García de León
- Luis Alberto Nájera Socorec
- Carlos Emilio Morales Cancino
- Carlos Aguilar Sarat
- Carlos Humberto Echeverría Guzmán
- Oscar Mauricio López Ixcolin
- Gerber Antonio Sipac López
- Jorge Luis Maldonado Maldonado
- Marvin Otoniel Sajquim Méndez
- Gilmer Antolín Matías Miranda
- Eliezar Gamaliel Blanco Lémus
- César Armando Elías Ajcá
- Pablo Ramón Ajtun Pérez
- Fredy López Guevara
- María Elizabeth Pacajá López
- Irma Consuelo Cristobal Pérez
- Jorge Giovanni Castellanos Gudiel
- Raymond Hugo David Menéndez
- Luis Antonio Marroquín Pimentel
- Jorge Orlando García Chacón
- Ronal Jesús Joachín Auyón
- Mario Roberto Zamora Molina
- Erick Fernando Mazariegos Salas
- Rolando de Jesús Paz Fajardo
- Oscar Hugo Werner Ochoa
- Antonio Rivas Tuyuc
- Edgar René Casasola Casasola
- José Domingo Conde Juárez
- Óscar Alberto Hernández Romero
- Nora Liliana Segura De Del Compare
- Jorge Anthony Villatoro Esteban
- Ruth Amarilis Barrios Carreto
- Mario Lionel Monterroso Valdés
- Jorge Enrique Dávila Martínez
- Alejandro González Portocarrero
- Marvin Antonio Bérduo Matzir
- Dorian Clive Maldonado Fuentes
- Rosalina Padilla Jocol
- Nery Oswaldo Gallardo León
- Erica Odeth Del Carmen Guevara García
- Elfego Odar Castañón González
- Hugo Ovidio Chacón Cabrera
- Juana Anabella García Martínez de Estrada
- José Abraham Gónzalez Lemus