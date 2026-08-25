 Juan Monge Calderón: Empresario Legado de Confianza
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Juan Monge Calderón recibe reconocimiento como “Empresario Legado de Confianza”

El reconocimiento fue entregado durante la II Cumbre Regional Confianza 2026, que reunió a líderes empresariales de Centroamérica.

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Juan Monge Calderón fue distinguido por su trayectoria empresarial durante el encuentro regional celebrado en Guatemala., Cortesía.
Juan Monge Calderón fue distinguido por su trayectoria empresarial durante el encuentro regional celebrado en Guatemala. / FOTO: Cortesía.
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Durante la II Cumbre Regional Confianza 2026, realizada este martes en Ciudad de Guatemala, Juan Monge Calderón, de Grupo Castillo Hermanos, fue reconocido como "Empresario Legado de Confianza", en reconocimiento a su trayectoria en el sector empresarial.

El reconocimiento formó parte de la jornada dedicada a destacar a empresarios, empresas y marcas que han construido una trayectoria basada en la confianza y la reputación dentro de la región.

La distinción a Monge Calderón se entregó en el marco de un encuentro que reunió a líderes empresariales y ejecutivos de Centroamérica para analizar el papel que desempeña actualmente la confianza en las organizaciones.

Sobre la Cumbre Regional Confianza 2026

La II Cumbre Regional Confianza 2026 tiene como uno de sus principales ejes la importancia de la reputación como un elemento estratégico para las empresas, más allá de factores tradicionales como la innovación, la eficiencia y la calidad de sus productos o servicios.

El encuentro también aborda cómo la transparencia, la integridad y la coherencia en las decisiones empresariales pueden fortalecer las relaciones con clientes, colaboradores e inversionistas.

La actividad es organizada por Revista Estrategia & Negocios, en alianza con DATOS Group y PIZZOLANTE, y contempla la presentación de resultados de la medición regional "El Valor de la Confianza", que analiza la percepción sobre empresas, líderes, instituciones y marcas de Centroamérica.

El reconocimiento a Juan Monge Calderón se suma así a una jornada en la que la confianza ocupa un lugar central en la discusión sobre el presente y futuro del sector empresarial regional.

La actividad reunió a representantes del sector empresarial centroamericano. | Cortesía

La actividad reunió a representantes del sector empresarial centroamericano. / Cortesía

La actividad reunió a representantes del sector empresarial centroamericano. | Cortesía

La actividad reunió a representantes del sector empresarial centroamericano. / Cortesía

La actividad reunió a representantes del sector empresarial centroamericano. | Cortesía

La actividad reunió a representantes del sector empresarial centroamericano. / Cortesía

La actividad reunió a representantes del sector empresarial centroamericano. | Cortesía

La actividad reunió a representantes del sector empresarial centroamericano. / Cortesía

La actividad reunió a representantes del sector empresarial centroamericano. | Cortesía

La actividad reunió a representantes del sector empresarial centroamericano. / Cortesía

La actividad reunió a representantes del sector empresarial centroamericano. | Cortesía

La actividad reunió a representantes del sector empresarial centroamericano. / Cortesía

La actividad reunió a representantes del sector empresarial centroamericano. | Cortesía

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