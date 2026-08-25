Ariadne Díaz responde a críticas por su físico

Ariadne Díaz volvió a generar conversación en redes sociales, esta vez después de recibir comentarios sobre su apariencia física. La actriz mexicana decidió responder a quienes cuestionaron su cuerpo y aprovechó la situación para reflexionar sobre los estándares de belleza que actualmente predominan en redes sociales.
Las críticas surgieron a partir de publicaciones en las que Ariadne Díaz aparece junto a la actriz Gabriela Carrillo. Algunos usuarios señalaron que ambas lucían diferentes a otras etapas de sus carreras e incluso hicieron comentarios relacionados con su peso. Ante esto, la protagonista de telenovelas decidió no quedarse callada.
En un video compartido en redes sociales, Ariadne Díaz tomó inicialmente los comentarios con humor. Mientras hacía ejercicio junto a Gabriela Carrillo, bromeó sobre quienes aseguraban que ambas estaban "gordas".
Sin embargo, la actriz posteriormente cambió el tono para hablar sobre la presión que existe alrededor de la apariencia femenina y cuestionó que las personas se sientan con derecho a opinar sobre cuerpos ajenos. Díaz comparó estas opiniones con dejar una reseña sobre el cuerpo de otra persona, para remarcar que no se trata de un objeto sobre el cual los demás puedan emitir una valoración.
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La actriz también hizo énfasis en que actualmente existe una exposición constante a cuerpos extremadamente delgados en redes sociales, situación que, desde su perspectiva, puede modificar la percepción colectiva sobre qué se considera un cuerpo "normal". Uno de los puntos centrales del mensaje de Ariadne Díaz fue su cuestionamiento a los estándares de belleza que cambian con el paso del tiempo.
La actriz señaló que la delgadez extrema se ha convertido en una tendencia y que esto puede provocar una percepción distorsionada sobre los cuerpos.
También reconoció que la obesidad clínica es una enfermedad, pero puntualizó que la delgadez extrema tampoco debería considerarse automáticamente saludable ni convertirse en el único referente de belleza. Con este mensaje, Ariadne Díaz dejó claro que su cuerpo no debe estar sujeto a las tendencias, opiniones o expectativas de otras personas.