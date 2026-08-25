 Dos Señoras Deslumbran en Batalla de Aura
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Dos señoras se roban el show con su inesperada “batalla de aura”

Dos señoras sorprendieron a todos al protagonizar una divertida “batalla de aura” que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

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Farmear Aura, Farmear Aura
Farmear Aura / FOTO: Farmear Aura
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Dos mujeres sorprendieron a quienes caminaban por el Centro Histórico de Guadalajara al convertirse en protagonistas de una peculiar "batalla de aura", una tendencia que nació en redes sociales y que cada vez gana más presencia en las calles de México. El divertido momento ocurrió en Paseo Alcalde, donde ambas señoras decidieron sumarse al fenómeno de "farmear aura" y protagonizaron su propio duelo frente a los asistentes.

Con actitud, seguridad y mucha creatividad, las participantes demostraron que esta tendencia viral no es exclusiva de los jóvenes. El término "farmear aura" combina la palabra "farmear", utilizada originalmente en los videojuegos para describir la acción de acumular recursos o puntos, y "aura", que en el lenguaje de internet representa el carisma, estilo, seguridad o presencia.

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Lo que comenzó como un fenómeno juvenil traído de las redes sociales terminó en un momento inolvidable de carisma y diversión intergeneracional en pleno corazón de la capital jalisciense. Dos señoras se convirtieron en las auténticas protagonistas de una batalla de “farmear aura” celebrada al aire libre sobre Paseo Alcalde, justo a las afueras de la Catedral Metropolitana de Guadalajara.

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Así, una persona puede "ganar aura" cuando realiza algo que sorprende o impresiona a los demás, mientras que un momento incómodo puede hacerle "perder puntos". Las llamadas batallas de aura llevan esta dinámica a espacios públicos. Dos personas se colocan frente a frente y utilizan poses, miradas, gestos, caminatas, bailes o referencias a memes para demostrar quién tiene mayor presencia.

En el caso ocurrido en Guadalajara, las protagonistas llamaron especialmente la atención porque demostraron que la edad no es un impedimento para participar en una de las tendencias más comentadas de las últimas semanas. Mientras varias personas observaban la escena en Paseo Alcalde, las dos mujeres se enfrentaron en su particular duelo de aura.

Siguen farmeando aura

El momento fue captado en video y rápidamente generó interés entre los usuarios de redes sociales. La escena también muestra cómo las tendencias digitales están pasando de las pantallas a los espacios públicos y sumando a personas de diferentes generaciones.

Las batallas de "farmear aura" han comenzado a aparecer en distintos puntos de México y otros países de Latinoamérica.

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Lo que inicialmente era una expresión utilizada en TikTok e Instagram evolucionó hasta convertirse en encuentros presenciales donde la actitud y el carisma son las principales herramientas para competir. El caso de estas dos señoras en Guadalajara confirma que la tendencia ya trascendió las edades y que, cuando se trata de ganar aura, cualquiera puede convertirse en la estrella del momento.

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