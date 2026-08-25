La fortuna de Dolly Parton: el imperio de una leyenda

Dolly Parton, leyenda de la música y referente empresarial, falleció el 25 de agosto de 2026 en Nashville, Tennessee, a los 80 años, según confirmó su familia mediante un video difundido en las redes sociales de la artista.
El anuncio lo realizó Bryan Seaver, su sobrino y jefe de seguridad por más de veinte años. En el mensaje, Seaver resaltó:
"Dolly abrió puertas no solo para mí, sino para generaciones de artistas y soñadores en todo el mundo".
Proveniente de una familia humilde, Dolly Parton creció como una de 12 hermanos en una modesta vivienda de un dormitorio en Tennessee.
Ya a los 13 años grababa sencillos y se presentaba en la Grand Ole Opry, mostrando desde temprano su talento y tenacidad.
A los 18, el primer día en que se mudó a Nashville, conoció a Carl Dean, con quien estuvo casada durante 60 años hasta la muerte de él en marzo de 2025. Tras perder a su esposo, la salud de Parton se vio afectada, según admitió en su última entrevista con la revista People.
Durante su carrera, Dolly Parton acumuló importantes logros: publicó 41 álbumes en el top 10 de la música country y registró 25 sencillos en el número uno. Sus ventas como solista superan los 100 millones de discos, sin contar sus colaboraciones y composiciones para otros artistas.
La fortuna de Dolly Parton, calculada entre 650 millones de dólares de acuerdo con fuentes especializadas, se sostiene en gran parte por el control total del catálogo de sus canciones, valorado en unos 150 millones de dólares, según Celebrity Net Worth.
Desde 1966, año en el que fundó su propia editorial, Parton mantuvo los derechos de publicación de sus composiciones, ganando entre 6 y 8 millones de dólares anuales solo por regalías.
Uno de los casos más emblemáticos en su carrera fue "I Will Always Love You". Whitney Houston convirtió esta canción en 1992 en el sencillo más vendido de todos los tiempos por una artista femenina, generando cerca de 20 millones de dólares para Parton, según Parade.
Muchos años antes, en 1974, la cantante rechazó ceder la mitad de los derechos de esta canción a Elvis Presley.
El imperio detrás de la voz
Aparte de la música, Dolly Parton desarrolló una exitosa carrera empresarial. En 1986 fundó la productora Sandollar Productions, junto a Sandy Gallin, dando origen a películas como "Father of the Bride" y la cinta "Buffy the Vampire Slayer", que inspiró la popular serie de televisión.
También incursionó en el mundo de las fragancias con Scent From Above y colaboró con marcas como Duncan Hines; sin embargo, su negocio más reconocido es Dollywood, el parque temático en Tennessee, del cual poseía el 50%, participación valorada en 165 millones de dólares según Forbes.
El catálogo musical de Dolly Parton suma más de 3,000 créditos como compositora, consolidando su legado en la industria.
Parte de su riqueza la destinó a causas sociales. En 1988 lanzó la Dollywood Foundation, enfocada en promover la educación en Tennessee.
Uno de los mayores proyectos fue Imagination Library, un programa de alfabetización que envía libros gratuitos mensualmente a niños desde el nacimiento hasta los cinco años.
Desde su inicio, la iniciativa, que arrancó en el condado natal de la artista, se extendió a Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia e Irlanda, distribuyendo más de 300 millones de libros hasta 2026.
En 2020, Dolly Parton donó un millón de dólares al Centro Médico de la Universidad Vanderbilt, contribuyendo al desarrollo de la vacuna contra el COVID-19 de Moderna.
También donó otro millón de dólares para apoyar a damnificados por el huracán Helene e impulsó la creación de un hospital y centro oncológico en su localidad natal. Su labor filantrópica fue reconocida con la Medalla Carnegie de Filantropía en 2022.