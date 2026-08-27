 Detectan armas faltantes en el organismo judicial tras inventario
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Revisión de inventario revela faltante de armas en el Organismo Judicial

OJ denuncia ante el MP faltante de armamento e irregularidades en inventario.

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El Organismo Judicial presentó una denuncia ante el Ministerio Público por el faltante de armamento y varias irregularidades detectadas en el inventario de las armas que permanecían bajo resguardo de la institución.

Según explicó Rudy Esquivel, vocero del OJ, las anomalías fueron detectadas después de que la persona encargada del puesto dejara el cargo. A partir de esa situación se realizó una revisión que permitió establecer inconsistencias en el control y registro del armamento.

Esquivel indicó que, debido a los hallazgos, el Organismo Judicial presentó una denuncia ante el MP, la cual posteriormente fue ratificada.

OJ entrega documentación al MP 

El vocero señaló que la institución también entregó al Ministerio Público la documentación y demás información relacionada con el caso para que se lleve a cabo la investigación correspondiente.

Ahora será el MP el encargado de establecer qué ocurrió con el armamento que no fue localizado y determinar si las irregularidades detectadas podrían constituir algún delito.

Hasta el momento, el Organismo Judicial no ha informado públicamente cuántas armas hacen falta ni ha señalado a una persona como responsable. La investigación deberá determinar cómo se produjo el faltante y si existieron fallas en los controles establecidos para el inventario y resguardo de las armas.

Con información del periodista Winston Cano.

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