Enade 2026: Seguridad Integral para la Prosperidad en Guatemala

Guatemala se prepara para marca la ruta hacia la prosperidad y el desarrollo. La Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA) anunció el lanzamiento de la vigésima edición del Encuentro Nacional de Empresarios por el Desarrollo, ENADE 2026, bajo el lema "A Paso Seguro: La seguridad integral es el camino a la prosperidad". Este foro, considerado el más importante, incluyente y participativo de Centroamérica, se realizará el jueves 8 de octubre a partir de las 14:00 horas en el Centro de Convenciones del Hotel Westin Camino Real.
El ENADE 2026 se perfila como el punto de partida de un proceso que busca inspirar y generar compromiso en todos los sectores del país. La elección de la seguridad integral como tema central responde a una premisa fundamental: sin seguridad no existen condiciones sostenibles para la inversión, la generación de empleo ni el crecimiento económico. Este enfoque estratégico subraya la urgencia de abordar los desafíos persistentes en esta materia para garantizar un futuro próspero para Guatemala.
El desafío de la seguridad en Guatemala
La situación actual de Guatemala en materia de seguridad presenta un panorama complejo. Si bien el país logró una reducción significativa en su tasa de homicidios, pasando de 31 por cada 100 mil habitantes en 2014 a 16 en la actualidad, este indicador se ha mantenido estancado en los últimos años. Esta meseta evidencia la necesidad imperante de un nuevo impulso en las acciones de seguridad y justicia. Además, el impacto del ecosistema criminal representa una carga considerable para la economía nacional, absorbiendo aproximadamente el 7.7% del Producto Interno Bruto (PIB).
Los desafíos son multifacéticos e incluyen la lucha contra el crimen organizado, la erradicación de las extorsiones, la mejora del sistema penitenciario, la optimización de la coordinación entre las instituciones de seguridad y justicia, y la asignación de los recursos necesarios para su adecuado funcionamiento. Ante este escenario, ENADE 2026 busca posicionar la seguridad integral como una condición indispensable para la prosperidad, promoviendo una visión de largo plazo y una meta ambiciosa pero alcanzable: reducir a la mitad la tasa de homicidios, hasta alcanzar 8 por cada 100 mil habitantes hacia 2036. Este objetivo se logrará mediante instituciones fortalecidas, coordinación efectiva e inversión estratégica.
Justicia y seguridad
Uno de los momentos cumbres de ENADE 2026 será la firma de un Convenio de Cooperación por parte de autoridades del Sistema de Seguridad y Justicia. Juan Mini, presidente del Comité Organizador de ENADE 2026, destacó que este acto simboliza "una expresión del compromiso de trabajar alrededor de objetivos comunes", reforzando la colaboración interinstitucional como pilar fundamental para el éxito de la estrategia de seguridad.
El encuentro contará con la participación de ponentes de talla internacional, quienes compartirán sus experiencias y conocimientos en la materia. Entre ellos se encuentran Iván Duque, expresidente de la República de Colombia (2018-2022), reconocido por su liderazgo en temas de seguridad y su participación en iniciativas de alcance internacional vinculadas al fortalecimiento institucional. También estará presente Guy Nir, exdirector nacional de inteligencia policial de Israel, quien aporta más de 25 años de experiencia en seguridad e inteligencia, habiendo dirigido unidades especializadas en lucha antidrogas, anticorrupción y misiones especiales, además de asesorar a cuerpos policiales e instituciones de inteligencia en diversos países.
Iván Duque ha sido una figura clave en asuntos como migración, sostenibilidad, conservación y transición energética, y actualmente participa en diversos consejos y centros de pensamiento internacionales. Por su parte, Guy Nir, criminólogo y politólogo, se desempeñó como oficial de enlace de la Policía de Israel para América Latina, con sede en Colombia, y su experiencia es invaluable para el combate al crimen organizado.
FUNDESA, la organización detrás de ENADE, es un actor clave en el impulso de una agenda técnica y colaborativa de políticas públicas en Guatemala. Su misión se centra en el fortalecimiento institucional y la resolución de los principales retos en educación, salud, seguridad e infraestructura del país. La fundación aspira a convertir a Guatemala en el referente para el desarrollo económico y social de Centroamérica, promoviendo iniciativas como ENADE para lograr este objetivo.