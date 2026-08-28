 Vehículo choca contra vivienda en zona 6 de Mixco
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Vehículo impacta contra vivienda en zona 6 de Mixco

El conductor y una acompañante fueron atendidos por los socorristas.

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., Bomberos Municipales de Mixco
. / FOTO: Bomberos Municipales de Mixco
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Un aparatoso accidente de tránsito se registró este viernes, 28 de agosto, en el bulevar El Caminero y 15 calle A de la zona 6 del municipio de Mixco, Guatemala. El hecho dejó dos personas afectadas y múltiples daños materiales.

Los Bomberos Municipales de Mixco trasladaron unidades de emergencia al referido sector, en respuesta a alertas que fueron emitidas por los transeúntes, quienes se comunicaron a la línea telefónica de la institución para reportar lo ocurrido.

Según la institución, por causas no establecidas, el conductor de carro tipo sedán de color azul perdió el control del volante y terminó empotrado contra una vivienda.

Los técnicos en urgencias médicas acudieron al lugar para brindar atención a los involucrados en este percance vial. Tras hacer la verificación correspondiente, determinaron que el automovilista y una mujer que lo acompañaba no se encontraban lesionados.

Los pacientes únicamente presentaban crisis nerviosa, por lo cual los socorristas les brindaron asistencia en el lugar. No fue necesario su traslado hacia algún centro asistencial.

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Choque en la VAS

El conductor de un vehículo de transporte pesado resultó herido en el marco de un accidente de tránsito que se registró este viernes en el kilómetro 13 de la Vía Alterna del Sur (VAS), en jurisdicción del municipio de San Miguel Petapa, Guatemala.

Por causas no establecidas, el piloto perdió el control del volante y la unidad volcó sobre la cinta asfáltica. También impactó contra una estructura colocada a orillas de la carretera.

Los Bomberos Municipales Departamentales dieron a conocer que trabajaron en el rescate del conductor, quien quedó atrapado en el interior del vehículo.

Tras ser liberado, los socorristas le brindaron atención prehospitalaria y posteriormente lo trasladaron a un centro asistencial para que recibiera el tratamiento necesario.

* Con información del periodista Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

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