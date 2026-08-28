 Guatemala expresa condolencias por muerte del rey Harald
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Guatemala expresa condolencias por fallecimiento del rey noruego Harald V

“Nuestros pensamientos están con el pueblo noruego y con la Familia Real durante este momento tan difícil”, expresó el Minex.

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El Gobierno de Guatemala, por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex), expresó este viernes, 28 de agosto, sus condolencias a Noruega por el fallecimiento de Su Majestad el Rey Harald V.

"Guatemala expresa sus más profundas condolencias al Gobierno y al pueblo del Reino de Noruega por el sensible fallecimiento de Su Majestad. Su reinado de más de 35 años será recordado por su cercanía con el pueblo, así como por su profundo sentido del deber y apoyo a las mejores causas", expresó la oficina.

"Nuestros pensamientos están con el pueblo noruego y con la Familia Real durante este momento tan difícil", agregó la sede diplomática guatemalteca.

Noruega inmerso en luto

El rey noruego Harald V falleció este viernes a los 89 años en Oslo, convirtiéndose su hijo menor y primero en la línea de sucesión, Haakon, en el nuevo jefe de Estado de Noruega, un país que se encuentra inmerso en el luto por la enorme popularidad de quien fuera el monarca más longevo de Europa.

"Con profundo pesar comunicamos que su majestad el rey Harald ha fallecido hoy a las 06.35 hora local (04.35 GMT), informó la Casa Real de Noruega, que añadió que el monarca falleció "plácidamente" en el Hospital del Reino de Oslo, en el que ingresó el pasado día 17 de agosto.

Una anemia llevó a Harald V a ser hospitalizado, pero su estado se agravó el pasado fin de semana al derivar su dolencia en una infección en la sangre y el jueves su estado era "muy grave", lo que llevó a cientos de noruegos a acercarse a la plaza del Palacio Real para manifestar su apoyo al monarca y depositar flores.

Harald V llegó al trono en 1991 y gozó de gran popularidad entre la población noruega, ya que alcanzó cuotas de respaldo superiores al 70 %.

"Querido rey, nuestro Harald. Gracias por todos los momentos bonitos y difíciles", está escrito en una de las notas colocadas en suelo junto a rosas, girasoles y otras flores.

Este flujo constante de personas se convirtió desde primera hora de este viernes en miles delante del Palacio, donde la bandera real lucía a media asta hasta el mediodía, cuando fue izada de nuevo en lo alto del edificio -junto a una de luto en el balcón- tras reunirse Haakon con el Gobierno en un Consejo de Estado extraordinario.

En paralelo sonaban el repique de las campanas en todas las iglesias del país y los 21 disparos de las salvas efectuados a intervalos de 30 segundos por las Fuerzas Armadas tras decretar el Gobierno un periodo de luto nacional hasta después del funeral.

Dentro del Palacio, Haakon, de 53 años, que se había convertido automática e inmediatamente en el nuevo rey, informaba al gabinete de ministros de que ha elegido el nombre de Haakon VIII para su reinado y el lema de su padre, abuelo y bisabuelo: "Todo por Noruega".

Agradeció, según el Gobierno, al pueblo noruego "su apoyo y compasión" hacia la familia real durante este momento difícil.

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