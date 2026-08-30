 Decomisan más de Q9.3 millones en mercadería sin documentos
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Decomisan más de Q9.3 millones en mercadería sin documentación legal

Según el reporte de las autoridades, el cargamento estaba dentro de un tráiler que fue inspeccionado en la Aduana El Florido.

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Agentes policiales contabilizaron la mercadería, para establecer el costo., Ministerio de Gobernación.
Agentes policiales contabilizaron la mercadería, para establecer el costo. / FOTO: Ministerio de Gobernación.
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La Policía Nacional Civil (PNC) y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) reportaron el decomiso de mercadería que no contaba con papelería, durante una inspección a un vehículo del transporte pesado en la aduana El Florido, departamento de Chiquimula. En un comunicado compartido este domingo, 30 de agosto de 2026, las autoridades calcularon que el producto hallado está valorado en Q9 millones 373 mil 499.

Según el resultado de la inspección, se determinó que dentro del furgón se transportaba 555 cajas con relojes, perfumes, medicamentos, joyas y aparatos eléctricos, entre otros artículos. Agregaron que el vehículo y los productos fueron puestos a disposición de las autoridades de aduanas para las diligencias de ley.

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El transporte pesado fue inspeccionado por las autoridades. - Ministerio de Gobernación.

Las autoridades precisaron que la mercadería sin documentación fue empacada en 555 cajas que fueron encontradas dentro del furgón. El tráiler contaba con un cabezal de color rojo, con placas extranjeras TCI 5746.

Según las imágenes compartidas por las autoridades, la unidad de transporte de carga fue inspeccionada durante la noche. El reporte de las autoridades no especifica si hubo detenciones durante el procedimiento en el que se encontró la mercadería sin documentación legal.

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¿Cuáles son los procedimientos para importar mercadería?

Según medios especializados, importar mercadería de manera legal a Guatemala implica varias etapas; algunos trámites se realizan ante la SAT y son estar inscrito con Registro Tributario Unificado (RTU), actualizado y vigente. Además, las autoridades solicitan que para el procedimiento el importador tenga una patente de comercio, para constatar que está registrado ante el Registro Mercantil.

Otros pasos que se deben contemplar son estar al día en el pago de impuestos como el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y al Impuesto Sobre la Renta (ISR). En Guatemala, los importadores deben tener activo el servicio de banca en línea para hacer pagos de forma electrónica ante la SAT, esta plataforma se identifica como BancaSAT.

Asimismo, sitios especializados indican que los importadores deben obtener permisos especiales, dependiendo del tipo de producto o mercaderías. En algunos casos se requieren permisos sanitarios o de seguridad antes de ingresar al país.

Por ejemplo, la importación de alimentos, cosméticos y medicinas requiere obtener un registro sanitario que se tramita ante el Ministerio de Salud Pública.

Asimismo, los productos de origen animal o vegetal requieren permisos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Otras mercaderías, como armas, municiones o químicos controlados necesitan el aval y autorización del Ministerio de la Defensa o del Ministerio de Gobernación.

Recurso humano para contabilizar la mercadería

El operativo estuvo a cargo de agentes de la División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizo de la Policía Nacional Civil (PNC) y de delegados de la SAT, reportaron las autoridades tras el hallazgo de la mercadería sin documentación legal.

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