 Tiroteo contra la PNC deja un presunto sicario fallecido
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Tiroteo contra la PNC deja un presunto sicario fallecido

La PNC informó que un hombre acusado de ser sicario de la Mara Salvatrucha fue dado de baja en el municipio de Pastores, departamento de Sacatepéquez.

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La PNC dio de baja a un hombre armado en Pastores, Sacatepéquez., PNC de Guatemala.
La PNC dio de baja a un hombre armado en Pastores, Sacatepéquez. / FOTO: PNC de Guatemala.
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La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó que dio de baja a un hombre señalado de ser sicario de la Mara Salvatrucha, durante un tiroteo ocurrido este domingo, 30 de agosto de 2026. Asimismo, la entidad policial reportó que un adolescente de 17 años de edad fue sometido al orden y enviado a un juzgado especial de menores en conflicto con la ley penal.

Según el reporte de la PNC, es presunto sicario dado de baja habría participado en un ataque armado en contra de pobladores civiles que dejó un fallecido. Añadieron que el sospechoso abatido portaba un arma de fuego en la cintura y otra encontrada en el lugar fue entregada al Ministerio Público (MP) para las investigaciones correspondientes.

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La PNC confirmó la muerte de un hombre armado en Pastores, Sacatepéquez. - PNC de Guatemala.

Los policías reportaron que en el lugar donde quedó fallecido el presunto sicario también quedó abandonada una motocicleta, en la que él y el otro detenido pretendían escapar. La víctima mortal no fue identificada, pero según las imágenes portaba un casco negro, una camisa a cuadros, una camiseta blanca, pantalón de lona gris y zapatos tenis de color blanco.

El presunto sicario abatido en el tiroteo también tenía varios tatuajes en varias partes del cuerpo, como brazos, torax, pecho y estómago. El fallecido no fue identificado, pero el Ministerio Público (MP) llegó al lugar para las acciones de rigor y para el levantamiento del cadáver.

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Segundo tiroteo en Pastores

Según los informes oficiales, el primer tiroteo en Pastores, departamento de Sacatepéquez, ocurrió el pasado sábado, en el ingreso a este municipio. Los cuerpos de socorro confirmaron ayer que, en el ingreso a este lugar quedaron dos fallecidos, cuando viajaban en motocicleta.

Según medios locales, el sicario abatido este domingo habría participado en otro ataque armado, aunque las autoridades no han dado detalles acerca de ese hecho de violencia. Comunicadores del área afirmaron que la población exigió a las autoridades que den mayor vigilancia en el lugar para evitar hechos criminales.

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