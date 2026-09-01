 Retorno de migrantes guatemaltecos aumenta 47.5% en 2026
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Cifra de retornados guatemaltecos se incrementa un 47,5 % en 2026

Los ciudadanos han llegado al país procedentes de Estados Unidos y México.

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Personas caminan hacia el Centro de Recepción de Retornados tras arribar al país procedentes de los Estados Unidos en la base de la Fuerza Aérea Guatemalteca., EFE
Personas caminan hacia el Centro de Recepción de Retornados tras arribar al país procedentes de los Estados Unidos en la base de la Fuerza Aérea Guatemalteca. / FOTO: EFE
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La deportación de migrantes guatemaltecos desde Estados Unidos y México aumentó un 47,5 % en los primeros ocho meses de 2026, en comparación con el mismo periodo de 2025, al registrar 46.194 retornados, informaron este martes las autoridades nacionales.

De acuerdo con las cifras divulgadas por el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), entre enero y agosto de 2025, las autoridades estadounidenses y mexicanas retornaron a 31.309 ciudadanos del país. Por lo que este año fueron deportadas 14.885 personas más en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Los meses en los que las autoridades migratorias de los dos países del norte de América registraron un mayor número de retornos fueron julio, con 7.463, y agosto, con 6.951 guatemaltecos.

Según la entidad migratoria, los guatemaltecos retornados por esos países son de dos provincias contiguas y fronterizas con México, pues 8.996 son principalmente originarios de Huehuetenango (oeste) y 6.630 de San Marcos (suroeste), según la información oficial.

Guatemala concentra más de la mitad de remesas recibidas por el Triángulo Norte

Las remesas al Triángulo Norte superaron los US$24.500 millones en el primer semestre de 2026.

Mayoría de retornados son hombres adultos

Del total de deportados entre enero y agosto de este año, 40.842 son hombres adultos, 4.230 mujeres adultas y 1.122 menores de edad, de acuerdo con los datos oficiales.

Durante el año pasado, las autoridades de Estados Unidos y México deportaron a un total de 55.276 migrantes guatemaltecos, una cifra inferior a los 76.768 registrados en 2024.

Miles de guatemaltecos arriesgan cada día sus vidas para alcanzar el denominado "sueño americano" en busca de mejores condiciones de vida.

Solo en Estados Unidos, de acuerdo con la Cancillería, se estima que viven unos 3,6 millones de guatemaltecos, la mayoría de ellos en condición irregular.

Con respecto al tema económico, recientemente se reveló que las remesas familiares recibidas por Guatemala, El Salvador y Honduras, países que conforman el llamado Triángulo Norte de Centroamérica, acumularon 24.554,6 millones de dólares en el primer semestre de 2026, un 7,8 % más que lo registrado en el mismo período de 2025.

* Con información de la agencia de noticias EFE.

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