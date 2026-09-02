Guatemala y Belice preparan, con apoyo de OEA, la fase final de su diferendo territorial

Los cancilleres de Guatemala y Belice mantuvieron un encuentro con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, para planificar de forma coordinada la presencia del organismo multilateral hemisférico de cara al fallo que emitirá la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por su diferendo territorial, en la zona en disputa.
En un comunicado de prensa, el Ministerio guatemalteco de Relaciones Exteriores detalló que su titular, Carlos Ramiro Martínez Alvarado, sostuvo dicho encuentro en la oficina de la OEA en la Zona de Adyacencia junto a su homólogo beliceño, Francis Fonseca, y delegados del diplomático "Grupo de Amigos".
La Zona de Adyacencia es un área delimitada provisionalmente en el año 2000 que abarca un kilómetro hacia cada lado de la frontera no oficial de doscientos kilómetros entre ambos países, ubicada en el norte de Guatemala y en el oeste de Belice.
Este espacio fue dispuesto para evitar fricciones armadas o poblacionales hasta que la CIJ, alto tribunal de la ONU, dirima el reclamo guatemalteco de unos 11.000 kilómetros cuadrados de territorio continental, además de varios cayos e islas, que hoy forman parte de Belice.
Ambas partes acudieron a la CIJ en La Haya para resolver definitivamente su litigio territorial, insular y marítimo tras realizar consultas populares en 2018 y 2019, proceso que actualmente cursa su etapa final de deliberación judicial.