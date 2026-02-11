 México designa nuevas embajadoras en Guatemala y Belice
México nombra nuevas embajadoras en Guatemala y Belice

El canciller mexicano explicó que estas designaciones forman parte de los esfuerzos por consolidar las relaciones diplomáticas y estratégicas con ambos países.

l canciller Juan Ramón de la Fuente sostuvo una reunión de trabajo con las embajadoras Luz Elena Baños (@banos_elena ), y Ana Luisa Vallejo, El canciller Juan Ramón de la Fuente sostuvo una reunión de trabajo con las embajadoras Luz Elena Baños y Ana Luisa Vallejo.
l canciller Juan Ramón de la Fuente sostuvo una reunión de trabajo con las embajadoras Luz Elena Baños (@banos_elena ), y Ana Luisa Vallejo / FOTO: El canciller Juan Ramón de la Fuente sostuvo una reunión de trabajo con las embajadoras Luz Elena Baños y Ana Luisa Vallejo.

El canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, anunció el nombramiento de Luz Elena Baños y Ana Luisa Vallejo, como próximas embajadoras de México en Guatemala y Belice, respectivamente.

De la Fuente informó de la renovación en las titularidades de las Embajadas de los países fronterizos al sur con México, tras la designación aprobada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que ahora deberá ser ratificada por el Senado.

Luz Elena Baños, quien remplaza a Romeo Ruiz Armento como titular de la Embajada de Guatemala, hasta hace poco se desempeñó como representante permanente de México en la Organización de los Estados Americanos (OEA), y previamente fue jefa de Cancillería en el país centroamericano, apuntó el canciller, en un comunicado.

Mientras que Ana Luisa Vallejo, quien sustituye a Martha Ofelia Zamarripa Rivas como embajadora de Belice, se desempeñó como cónsul general de México en San Francisco y previamente como jefa de Cancillería en Bolivia, agregó.

México consolida relaciones diplomáticas y estratégicas

De la Fuente explicó que estas designaciones forman parte de los esfuerzos de México por consolidar sus relaciones diplomáticas y estratégicas con Guatemala y Belice, dos países vecinos con los que comparte desafíos comunes en temas como migración, seguridad regional y desarrollo fronterizo.

Además, subrayó la importancia de dar seguimiento e impulso al convenio suscrito en Calakmul, Campeche (sur de México), por la presidenta Sheinbaum con su homólogo de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, y el primer ministro de Belice, John Antonio Briceño.

México, Guatemala y Belice crean corredor biocultural de la Gran Selva Maya

La presidenta Claudia Sheinbaum recordó que esta es la primera vez que los tres jefes de Estado se reúnen para un objetivo común en materia ambiental.

Este convenio dio lugar al Gran Corredor Biocultural de la Selva Maya, un eje de cooperación ambiental, cultural y económica, considerado "la segunda zona protegida del continente americano, después del Amazonas", recapituló el canciller.

"(Guatemala y Belice) son dos países estratégicos para México, son nuestros vecinos, compartimos la frontera sur de nuestro país y ahora, pues, ustedes habrán de representarnos ante estos dos países hermanos", declaró.

El anuncio ocurrió durante un encuentro con ambas diplomáticas, donde De la Fuente destacó que estos nombramientos presidenciales "reafirman el liderazgo de las mujeres dentro de la Cancillería y la Política Exterior Feminista de México".

